Joan Collins skończyła 90 lat. Serialowa Alexis zachwyca urodą na nowym zdjęciu

Joan Collins 23 maja 2023 roku świętowała 90. urodziny. Jej debiut na wielkim ekranie odbył się już 72 lata temu i od tamtej pory wiele uległo zmianie. Przełomowym krokiem w karierze aktorki była rola Alexis Carrington-Colby w znanej operze mydlanej "Dynastia", gdzie gwiazda spędziła osiem lat życia zawodowego. Doczekała się za ten angaż nagrody Złotego Globu. Obecnie Collins jest spełnioną 90-latką, która utrzymuje kontakt z fanami poprzez profil na Instagramie.

Joan Collins pozdrawia wielbicieli z raju. Co za forma!

Gwiazda wybrała się na Barbados, skąd wstawiła kilka zdjęć na Instagrama. "Zgadnijcie, gdzie jestem?" - oznajmiła zagadkowo. Niektórzy odgadli, że aktorka wypoczywa właśnie na Karaibach. "Dziękuję wszystkim, którzy dobrze zgadli! Tak, to był Barbados i było fantastycznie!" - potwierdziła Collins w następnym poście z wczasów. Gwiazda pokazała się fanom w białej sukience w kropki i dużym kapeluszu, prezentując przy okazji swoje zgrabne nogi. Takiej sylwetki można tylko pozazdrościć. Obecnie na Instagramie aktorkę śledzi ponad 408 tys. użytkowników. Fani gwiazdy nie szczędzą jej ciepłych słów w komentarzach. "Piękne nogi, uśmiech i spojrzenie! Naprawdę wiesz, jak to się robi!", "Wyglądasz wspaniale przez całe życie" - piszą fani na profilu aktorki.

Joan Collins zachwyca formą fot. https://www.instagram.com/joancollinsdbe/

Joan Collins chętnie wstawia zdjęcia z mężem. Stanęła na ślubnym kobiercu pięć razy

W mediach wiele publikacji dotyczących sfery miłosnej aktorki. Collins była mężatką pięć razy. Jej serce skradli bowiem Maxwell Reed, Anthony Newley, Ronaldem S. Kass, Peter Holm oraz Percy Gibson, z którym jest po dziś dzień. Para chętnie wstawia zdjęcia ze wspólnych podróży. Aktorka stanęła z menadżerem teatralnym na ślubnym kobiercu w 2002 roku. Uroczystość miała miejsce w hotelu Claridge'a. Co ciekawe, między zakochanymi jest spora różnica wieku. Aktorka jest starsza od męża o 32 lata. Dla małżonków nie stanowi to jednak żadnej przeszkody. - Są w sobie tacy zakochani, tak sobą oczarowani, że to naprawdę romantyczne - zdradziła przyjaciółka gwiazdy w rozmowie z „Daily Mail". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Joan Collins, Percy Gibson https://www.instagram.com/joancollinsdbe/