Julia Kamińska zyskała szerszą sławę i rozpoznawalność za sprawą roli Uli w kultowym serialu "Brzydula". Aktorka dosłownie skradła serca widzów i choć od premiery produkcji minęło już kilkanaście lat, to jej kariera nie zatrzymała się w miejscu. Wręcz przeciwnie. Obecnie Julia Kamińska zajmuje się nie tylko aktorstwem. Odkryła nową pasję, jaką jest śpiewanie i prężnie rozwija się w tym temacie. Swego czasu o celebrytce było głośno za sprawą związku ze scenarzystą serialu, Piotrem Jaskiem. Mężczyzna był od niej starszy o dwie dekady. Z kim jeszcze spotykała się aktorka?

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Kamińska o drugiej serii serialu „BrzydUla". Czy faworyzuje niektórych aktorów?

Julia Kamińska i Lew Murzenko

Julia Kamińska i Lew Murzenko zakochali się w sobie jeszcze w czasie studiów. Aktor, który pochodził z Rosji, przyjechał do Gdańska na wymianę. To właśnie tam poznał się z aktorką, która wówczas stawiała pierwsze kroki w show-biznesie. - Przyjechał reżyserować sztukę "Stowarzyszenie umarłych poetów", w której grałam małą rolę. Poznaliśmy się w teatrze i po prostu zakochaliśmy się w sobie - opowiadała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Rzeczywistość szybko zweryfikowała te uczucia. Para zaczęła tworzyć relację na odległość. Julia Kamińska była na planie "Brzyduli" w Warszawie, zaś jej ukochany przebywał w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas później para się rozstała.

Julia Kamińska i Lew Murzenko KAPiF

Julia Kamińska i Piotr Jasek

Następnie serce aktorki skradł Piotr Jasek. Para początkowo trzymała swój związek w tajemnicy. - My nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że jesteśmy razem. Mieliśmy zresztą swoje powody - wyznała w programie Anny Wendzikowskiej. Po czym dodała: - Była duża różnica wieku i wszystkich interesowało tylko to. Gdy trafiliśmy niespodziewanie na okładkę gazety, nagle wiedziała cała rodzina. To było poza nami - wyjaśniła. Choć zakochanych dzieliło 20 lat różnicy, to aktorka wielokrotnie podkreślała, że wiek nie ma żadnego znaczenia.

On jest młodym duchem, ja z kolei czuję się dojrzałą, ustabilizowaną osobą. Mam swoje zdanie, jestem niezależna i potrzebuję kogoś, kogo moja siła będzie napawała dumą, a nie niepokoiła. Zresztą w dużej mierze dzięki Piotrkowi nabrałam takiej pewności siebie - wyjawiła na łamach "Party".

Para dogadywała się również znakomicie na płaszczyźnie zawodowej. - Uwielbiałam pracować z Piotrem, bo jest najfajniejszym szefem, jakiego znam - podkreślała w rozmowie z serwisem Newseria Lifestyle. Julia Kamińska i Piotr Jasek rozstali się po 12 latach związku. To jednak nie przeszkodziło im, by kontynuować ze sobą współpracę na tle zawodowym. - Z Piotrem zawsze dogadywaliśmy się bardzo dobrze i nadal tak jest - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Julia Kamińska i Piotr Jasek East News

Julia Kamińska i Roie Weinstein

Pod koniec 2022 roku w mediach pojawiła się informacja o nowej miłości Julii Kamińskiej. Według doniesień aktorka związana jest z izraelskim przedsiębiorcą, Roie Weinsteinem. Choć zdarza im się publikować wspólne kadry w mediach społecznościowych, to gwiazda stanowczo odmawia udzielenia komentarza w sprawie nowego związku - Opublikowałam takie zdjęcie, domyślałam się, że sporo namiesza. Na zdjęciu jestem ja z moim partnerem i tylko tyle powiem. Nie powiem, jak się poznaliśmy i nie będę udzielać żadnych informacji - zaznaczyła w rozmowie z Jastrząb Post.