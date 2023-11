Matan Meir nie żyje. Producent hitu Netfliksa zginął w Strefie Gazy

Matan Meir wyprodukował serial "Fauda", który bił rekordy oglądalności na Netfliksie. Oprócz tego był rezerwistą Sił Obronnych Izraela (IDF). 7 października został powołany do armii. Jak poinformował portal The Times of Israel zginął 11 listopada w wybuchu w jednym z zaminowanych tuneli. Eksplozja miała miejsce w pobliżu meczetu w rejonie miasta Bajt Hanun.

Matan Meir nie żyje. "Był kluczowym członkiem ekipy"

"Jesteśmy zdruzgotani informacją, że jeden z członków naszej serialowej rodziny, Matan Meir, poległ w boju w Gazie. Matan był kluczowym członkiem ekipy. Zespół oraz obsada są załamani tą tragiczną stratą. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom Matana. Niech jego dusza spoczywa w pokoju" - możemy przeczytać na oficjalnym koncie serialu "Fauda" na platformie X (dawniej Twitter). Pod postem nie brakuje kondolencji. Zgodnie z wieściami podanymi przez wspomniany portal, 38-latek zginął wraz z trzema żołnierzami w jednym z tuneli, w którym doszło do wybuchu.

Matan Meir stoi za serialem "Fauda". Inni członkowie obsady również przyłączyli się do walki

Serial, którego producentem wykonawczym był zmarły Matan Meir przedstawia dzieje agenta Dorona, który pochodzi z Izraela. Bohater wraca do służby w celu schwytania bojownika z Palestyny. Akcja produkcji ma miejsce na terenie Izraela oraz Palestyny. Część wątków odzwierciedla prawdziwe zdarzenia. Piąty sezon trzymającego w napięciu serialu jest zaplanowany na 2024 rok. Poza Matanem Meirem do walki z wrogiem przyłączył się współtwórca produkcji, Lior Raz. Gwiazdor już wcześniej działał jako żołnierz izraelskiej jednostki specjalnej. - Udałem się na południe, aby dołączyć do setek odważnych towarzyszy broni, którzy niestrudzenie walczą o to, aby pomóc cywilnej ludności Izraela. Wysłano nas do zbombardowanego miasta Sderot, skąd wydostaliśmy dwie rodziny. Nie ma w nas strachu! - mówił na nagraniu w mediach społecznościowych. Razem z nim udali się jeszcze inni koledzy z obsady jak Yaakov Zada Daniel, Tzachi Halevi, Idan Amedi oraz Tomer Capone. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii.

