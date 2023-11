Gala "Baby2Baby" to nie lada wydarzenie dla wszystkich gwiazd Hollywood. Poza dobroczynnym charakterem przedsięwzięcia uwagę zwracają także dopracowane do perfekcji stylizacje. Tym razem królowała czerń. Każda z pań ograła ją jednak na swój własny, wyjątkowy sposób. Znalazł się jednak jeden wspólny mianownik - kobiecość. Najwyższe miejsce na podium zajęły podkreślające sylwetkę fasony i długie formy. Było naprawdę elegancko.

Kim Kardashian pokazała się w koronkowej kreacji. Modna fryzura dodała pazura całości

Kim Kardashian słynie z tego, że lubi podkreślające sylwetkę fasony. Nie inaczej było i tym razem. Celebrytka zdecydowała się na czarną, koronkową suknię wykonaną z mocno prześwitującej tkaniny. Subtelny pasek nadał sylwetce idealnych proporcji klepsydry. Kształt ten przez lata uchodził za ideał niedoścignionego piękna. Amerykanka uzupełniła swoją stylizację ponadczasowymi szpilkami w szpic. Uwagę przykuła także fryzura i makijaż. Gładkie, wyglądające na pogniecione włosy to obecnie jeden z największych trendów. Makijaż w beżowo-brązowej kolorystyce sprawdził się tutaj doskonale. Patrząc na Kim nie można się do niczego przyczepić.

Kim Kardashian na gali 'Baby2Baby' Fot. Richard Shotwell/Invision/East News

Demi Lovato zaczerpnęła inspirację ze starego kina. Rękawiczki zrobiły robotę

Na ten wyjątkowy wieczór Demi Lovato założyła czarną, satynową suknię o kopertowym fasonie. Kreacja pięknie podkreśliła dekolt piosenkarki i świetnie wpisała się w charakter uroczystości. Kropką nad i okazały się długie rękawiczki w tym samym kolorze. Przywodzą one na myśl klimat starego Hollywood i największych gwiazd minionej epoki. Artystka zrezygnowała z modnych obecnie sandałek na szpilce na rzecz klasycznych czółenek w szpic. Optycznie wysmukliły one sylwetkę, a pasek w kostce dodał kobiecości. Nie bez znaczenia jest tu także czerwona szminka i zmysłowe fale. Całość została dopracowana do perfekcji.

Demi Lovato na gali dobroczynnej Fot. Richard Shotwell/Invision/East News

Hailey Bieber tym razem wybrała minimalistyczną stylizację. Uwagę zwracał fason kreacji

Hailey Bieber, podobnie jak inne gwiazdy, postawiła na czerń. Całość była bardzo prosta i nie było tutaj mowy o przesadzie. Mimo stosunkowo skromnej formy nie zabrało odrobiny pikanterii. Mowa o odważnie odsłoniętych plecach. Ukochana popularnego piosenkarza dopełniła cały look naturalnym uczesaniem. Jedyną ozdobą okazała się gruba bransoletka. Czarna kreacja okazała się dla niej idealnym tłem. Było minimalistycznie, lecz z pazurem. Więcej zdjęć z gali "Baby2Baby" znajduje się w galerii na górze strony.

Hailey Bieber na gali dobroczynnej Fot. Richard Shotwell/Invision/East News