Marcin Prokop to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych pracowników stacji TVN. Dziennikarz jest jej wierny od lat i zdaje się, że naprawdę kocha to, co robi. Od dłuższego czasu razem z Dorotą Wellman tworzy niezastąpiony duet prowadzących "Dzień dobry TVN". Telewidzowie cenią ich przede wszystkim za poczucie humoru i nieprzewidywalność. Okazuje się, że zarobki Prokopa wcale nie są małe. Dziennikarz co miesiąc zarabia naprawdę sporo pieniędzy.

Marcin Prokop może poszczycić się wysokimi zarobkami. Gwiazdor TVN nie ma powodów do narzekania

Marcin Prokop zyskał ogromną popularność już wiele lat temu. Przez długi czas był prowadzącym "Mam talent". W najbliższej edycji zajmie już jednak jeden z foteli jurorskich. Portal Pomponik poinformował, że Prokop już wcześniej zarabiał naprawdę sporo. Podobno za jeden odcinek rozrywkowego show dostawał między 30, a 50 tysięcy złotych. Funkcja prowadzącego "Dzień dobry TVN" to nie jedyne zajęcie gwiazdora szklanego ekranu. Często zobaczyć go można również w roli konferansjera. Propozycji nie brakuje. Za udział w tego typu evencie zawodowy partner Doroty Wellman liczy sobie około 15 tysięcy złotych.

Zarobki Marcina Prokopa wyszły na jaw Fot. KAPiF

Zarobki Marcina Prokopa wyszły na jaw. Dziennikarz działa również w internecie

Telewizja to nie jedyne miejsce, w którym odnajduje się Marcin Prokop. Charyzmatyczny dziennikarz świetnie odnajduje się także w internecie. Prowadzi on autorski kanał w serwisie YouTube i doskonale się w tym sprawdza. Świadczy o tym chociażby całkiem spora liczba wyświetleń. Prokop jakiś czas temu założył również agencję mówców. Egzotycznie brzmiące zajęcie polega na uczeniu innych umiejętności niezbędnych w pracy konferansjera i prezentera telewizyjnego. Jak widać Marcin Prokop ma głowę pełną biznesowych pomysłów. Poza doskonałymi umiejętnościami zawodowymi gwiazdor telewizji TVN zwraca także uwagę swoim wyglądem. Dokładniej rzecz biorąc chodzi o ponadprzeciętny wzrost. Dziennikarz mierzy aż 2,06 cm. Prywatnie od 2011 roku jest szczęśliwym mężem Marii Prażuch-Prokop.

