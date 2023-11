Nie tak dawno media rozpisywały się o potwierdzeniu ciąży Pauliny Rzeźniczak. Od tej pory zarówno ona, jak i jej mąż Jakub Rzeźniczak dzielą się wyjątkowymi momentami z przygotowań do narodzin. To pierwsze wspólne dziecko pary, więc nie brakuje ekscytacji zarówno ze strony fanów jak i samych rodziców. Teraz przyszła mama pokazała kolejne zdjęcia, na którym pozuje z ukochanym. Pod postem zamieściła wymowny komentarz. Więcej zdjęć Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień. To zakończy dyskusję?

Paulina Rzeźniczak przekazała fanom dobre informacje na temat dziecka

Na zdjęciu widzimy elegancko ubranych zakochanych. Jak możemy przeczytać, para wybierała się na 80. urodziny babci Jagódki. Widać, że świetnie odnajdują się w jesiennym klimacie. Przyszła mama założyła długi, gruby sweter, skórzaną marynarkę i pasujące do tego wysokie kozaki. Cały look wzbogaciła o torebkę znanej marki. Piłkarz kolorystycznie dopasował się do żony, zakładając tego samego koloru golf, brązową marynarkę i modne buty. W komentarzach zaroiło się od pochlebstw. "Paulinko, wyglądasz wspaniale. W twoim przypadku ciąża z córcią dodaje uroku, a nie odbiera", "Moja ulubiona para na Instagramie. Paulinko, jak zawsze klasa", "Polubiłam was oboje! Naprawdę dużo się można pomylić. Piękna z was para. Dużo zdrówka dla ciebie i maluszka" - pisali internauci. Fani byli bardzo zaskoczeni tym, jak szybko zmienia się brzuch ciężarnej. Pod jednym z komentarzy Paulina poinformowała, że w ostatnich tygodniach dziecko rośnie naprawdę intensywnie.

Para wybrała się na urodziny babci Paulina Rzeźniczak nie zwalnia tempa. Kolejne zdjęcia ciążowego brzucha. Fani oszaleli. Fot. @paulina_rzezniczak/ Instagram

Jakub Rzeźniczak szaleje ze szczęścia i ma ku temu świetny powód

Rzeźniczakowie przeżywają w swoim życiu naprawdę intensywny czas. Niedługo powitają na świecie dziecko, a jakby radości było mało, sportowiec odniósł ostatnio spory sukces w swojej karierze. Piłkarz postanowił pochwalić się z fanami genialną informacją. Jego drużyna wygrała na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Sportowcy nie ukrywali swojej radości, a sam Rzeźniczak w szatni poddał się dzikiemu tańcowi.