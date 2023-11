Pani Henia ma prawdziwe powody do radości. Skromnie żyjąca emerytka za sprawą zrządzenia losu spotkała się z prawdziwą życzliwością Polaków. Podczas wywiadu udzielonego dziennikarzowi portalu Goniec.pl emerytowana nauczycielka opowiedziała o trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Kobieta wypowiadała się bardzo rzeczowo i mimo wszystko biła od niej pozytywna energia. Nie uskarżała się na swój los. Jedynie relacjonowała. Doda dowiedziawszy się o całej sprawie postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy. Z wizytą do pani Heni pospieszył Łukasz Litewka - poseł Lewicy z Sosnowca.

Poseł Lewicy odwiedził panią Henię. Kobieta ma prawdziwe powody do radości

Pani Henia spotkała się z ogromną życzliwością Polaków. Wszystko zaczęło się od Burgera Drwala. To z całą pewnością jedna z najpopularniejszych kanapek sieci McDonald's. Podczas rozmowy o tym właśnie popularnym fast foodzie emerytowana nauczycielka zdobyła się na szczerość. Okazuje się, że kosztująca średnio 25 zł kanapka to zbyt wiele dla pani Heni.

Pani Henia otrzymała pomoc. Ludzi dobrej woli znalazło się naprawdę wiele

Łukasz Litewka to z całą pewnością jeden z tych polityków, którzy chcą udzielać się społecznie. Sosnowiczanin bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Nic więc dziwnego, że przyłączył się do pomocy emerytowanej nauczycielce. O wszystkim dowiedzieliśmy się z facebookowego konta Litewki. Zamieścił on na swoim koncie obszerną relację. Na pomoc może liczyć nie tylko 83-latka, ale również jej syn.

Przekazaliśmy pieniądze z zrzutki dla pani Heni, w przyszłym tygodniu telefonicznie ustalimy także temat diety cateringowej dla syna, który jest poważnie chory. Jednak zrobiliśmy coś jeszcze, coś co podczas przekazania wywołało u nas wszystkich ogromne emocje. Pani Henia jest emerytowaną nauczycielką, przekazaliśmy jej plakat, który przygotowały dzieci z sosnowieckiej szkoły. Dla pani Heni: "Mądry jest nie ten, kto martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który się cieszy z tego co ma" - widnieje na środku, a podpisali się uczniowie - poinformował za pomocą swojego facebookowego konta Łukasz Litewka.

