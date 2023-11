W najnowszym odcinku 14. edycji "The Voice of Poland" mieliśmy do czynienia z ćwierćfinałem, tak więc emocje były ogromne. Jednym z uczestników, którym udało się zajść tak daleko, bo aż do ćwierćfinału, jest Daniel Borzewski - Mister Polski 2019 i tancerz z grupy tanecznej Agustina Egurroli "Volt". Mężczyzna jest podopiecznym Lanberry.

Justyna Steczkowska ostro o Misterze Polski. Była bezlitosna

Lanberry zaznaczała już Borzewskiemu, że żarty obecnie się skończyły. Model jednak nie przejmuje się i uparcie dąży do celu, a jego celem, jak zapewne wszystkich uczestników jest finał show. "Nie pokazałem jeszcze tego, co chciałbym pokazać w stu procentach. Zostaję dalej i walczę o finał" - stwierdził sam uczestnik, jak podaje Interia. W ostatnim odcinku musiał zmierzyć się w bitwie z faworytem show, Damazym Wachułą i piosenką Grzegorza Hyżego "O Pani!". Niestety, zdaniem jurorów, nie poradził sobie z tym zadaniem. Najbardziej brutalna była Justyna Steczkowska, która przyznała, że być może Borzewski jest stworzony do prostszej muzyki.

To nie jest wystarczający poziom, aby być głosem 'The Voice of Poland'. To nie znaczy, że nie sprawdzisz się w innej muzyce - dance’owej, prostszej - w której nie trzeba angażować dużo swojego aparatu muzycznego, krtani, strun głosowych, wrażliwości - tego wszystkiego, co składa się na bardzo dobrego wokalistę. Jest wielu bardzo złych wokalistów, którzy zrobili kariery i ja tego nie oceniam. I nie chcę, żeby ci było przykro. Jednak jeśli chcesz robić muzykę, to znajdź taką, która odpowiada twoim umiejętnościom wokalnym. Bo ta piosenka była dla ciebie zdecydowanie za trudna. Nie podołałeś zdaniu - powiedziała.

Piosenkarka przyznała, że uczestnik jest "piękny" i świetnie się rusza, jak na tancerza przystało. Jej zdaniem jednak, mimo, że doszedł daleko w programie i być może ludziom jego wykonania się podobają, powinien wrócić na lekcje wokalu. A więcej zdjęć Justyny Steczkowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Jesteś pięknym mężczyzną, świetnie się poruszasz, jesteś dobrym tancerzem. Doszedłeś naprawdę daleko w tym programie, być może ludziom się to podoba i nie oceniam tego, co się komu podoba. Jako trener wokalny i osoba prowadząca wiele osób przez wiele lat, uważam że powinieneś wrócić na lekcje wokalu - dodała.

Mimo tego, że Borzewski został skrytykowany przez wszystkich jurorów, decyzją (głosami) widzów, przeszedł dalej. Aspirujący wokalista występował z grupą taneczną "Volt" przy wielu wydarzeniach i programach TVP m.in. Sylwestrze Marzeń z Dwójką, "Jakiej to melodii?" i "Dance Dance Dance".

Steczkowska była bezlitosna dla Mistera Polski. Brutalne słowa Mister Polski oberwał od Steczkowskiej fot. Kapif