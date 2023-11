Anna Lewandowska spełnia się nie tylko jako trenerka personalna oraz bizneswoman, ale przede wszystkim w roli mamy. Celebrytka w 2013 roku stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sakramentalne "tak" Robertowi Lewandowskiemu. W 2017 roku para powitała na świecie pierwszą córkę Klarę. Trzy lata później urodziła się Laura. Przez jakiś czas Anna Lewandowska unikała pokazywania wizerunku córek w sieci. Ostatnio zmieniła jednak pewne nawyki i zdarza jej się opublikować zdjęcia, na którym możemy dostrzec twarze dziewczynek. Tak samo było i tym razem. Sportsmenka podzieliła się kadrem z sielankowego weekendu. Przy okazji pokazała buzię jednej z córek. Dziewczynka miała na sobie zacny makijaż. Musicie to zobaczyć.

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary. Spójrzcie na ten makijaż!

Anna Lewandowska jest znana przede wszystkim w wysokiej pozycji, jaką wypracowała sobie w mediach. Celebrytka prężnie działa na Instagramie. Jej profil zgromadził już ponad pięć i pół miliona obserwujących. Trenerka co jakiś czas uchyla rąbka tajemnicy i raczy ich urywkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem postanowiła podzielić się relacją z kinder balu. Wygląda na to, że dziewczynki zostały zaproszone na imprezę urodzinową. Motywem przewodnim przyjęcia był róż oraz znane postacie z bajek Disneya. Na opublikowanym zdjęciu możemy zobaczyć, że obie córki zostały ubrane w podobne stylizacje. Mają na sobie eleganckie sukienki o jasnej barwie oraz ciemne rajstopy. Największą uwagę przykuwa jednak twarz Klary. Dziewczynka ma na buzi wyraziście wykonany malunek. Najprawdopodobniej na przyjęciu był animator, który zajmował się ozdabianiem twarzy dzieci. Zdjęcie z InstaStories Anny Lewandowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Lewandowska wychowuje córki zgodnie z pewnymi zasadami

Anna Lewandowska często zabiera głos w sprawie wychowywania dzieci. W ubiegłym roku na Instagramie celebrytki pojawił się obszerny wpis. Wyjaśniła w nim, jakie wartości chciałaby przekazać córkom. Jej słowa dają do myślenia. "Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin, dyskutując o tym. Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok. Niestety, w dzisiejszym świecie dzieci czują się często bardzo osamotnione. Jak pokazują badania ponad 30 proc. nastolatków rzadko lub nigdy czuje się z siebie dumne. Świadomość własnej wartości, wiara w siebie i poczucie bezpieczeństwa to kluczowe kwestie, które każde dziecko powinno otrzymać od rodziców" - napisała.

