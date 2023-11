Wydawać by się mogło, że jeszcze nie tak dawno media pisały o narodzinach córki Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej, a tu proszę, Antonina ma już osiem lat. Co więcej, sześć lat ma już jej młodszy brat Jędrzej. Jak widać, czas biegnie nieubłaganie szybko. Nic dziwnego, że każdy chce uchwycić jak najwięcej wyjątkowych momentów na zdjęciach. Muzyk wrzucił niedawno uroczą fotografię ze swoją starszą pociechą. Fani nie pozostawili wątpliwości. Wprost napisali do kogo podobna jest Antonina. Więcej zdjęć Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Paulina Krupińska wspomina "Azja Express". Sebastian musiał zostać z dziećmi w domu

Córka Sebastiana Karpiela-Bułecki nie wdała się w ojca

Członek zespołu Zakopower wrzucił na swój profil na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z wystrojoną po uszy córką. Młoda Antonina ma na sobie czerwoną marynarkę, fikuśny kapelusz w tym samym kolorze i okulary, które wydają się być nałożone cyfrowo. "Jak wygląda wasze szczęście? Udostępnijcie jakieś zdjęcie lub film z naszą piosenką "Szczęście" i pokażcie jak wygląda wasze" - pisał rozweselony wokalista. Fani nie pozostawili tacie żadnych złudzeń. Antonina, to kopia Pauliny Krupińskiej. "No rzekłabym: Paulina masz godną konkurentkę", "Cała mama", "Myślałam, że to Paulinka...jaka podobna do mamy...", "Paulinka w młodszej wersji", pisali pod zdjęciem fani. A wy dostrzegacie w niej jakieś podobieństwo do ojca?

Lider zespołu Zakopower z córką Antoniną Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał zdjęcia córki. Podobna do ojca? Fani są innego zdania. Fot. @sebastiankarpielbulecka/ Instagram

Kryzys w małżeństwie Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej? Prezenterka dementuje plotki

Media co jakiś czas rozpisują się na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie prezenterki i muzyka. W niedawnym wywiadzie z portalem Jastrząb Post, Krupińska zdementowała wszystkie pogłoski na ten temat. - Kiedy coś między nami jest nie tak, to zostaje pomiędzy nami, na pewno nigdy nie dzielimy się tymi rzeczami w mediach. Ja przez te osiem lat, jak jestem z moim mężem, to naczytałam się o tylu kryzysach... Ktoś mi ostatnio powiedział, że czytał na jakimś portalu, że mamy kryzys. Powiedziałam, że generalnie odkąd jestem z Sebastianem od pierwszych dni naszego związku, to tak uważam, że w mediach mamy kryzys, więc luz, już się do tego zdążyłam przyzwyczaić - przyznała stanowczo. ZOBACZ TEŻ: Paulina Krupińska wywija z mężem w teledysku. Ocenia ją Kaczorowska. "To od razu widać" [PLOTEK EXCLUSIVE]

