Katarzyna Warnke już jakiś czas temu wkradła się do polskiego show-biznesu i zagościła w nim na dłużej. Obecnie jest jedną z popularniejszych aktorek. Gwiazda nie kryje się z życiem prywatnym i chętnie publikuje kadry z codzienności. Ostatnio w mediach było głośno za sprawą jej rozstania z Piotrem Stramowskim. Para przez sześć lat była razem. Małżeństwo uzyskało błyskawiczny rozwód, a w najnowszych wywiadach aktorka wyjawiła nawet, jak świętowała ten dzień. Niestety, teraz przekazała fanom o wiele smutniejszą historię. Jak się okazało, Katarzyna Warnke pożegnała jedną z najbliższych osób. Opublikowała poruszający wpis. Jej słowa chwytają za serca.

Katarzyna Warnke w żałobie. Pożegnała bliską osobę. Opublikowała rozdzierający serce wpis

Katarzyna Warnke prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To właśnie tam najczęściej relacjonuje obserwującym, co u niej słychać. Tak samo było i tym razem. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie okraszone wzruszającym podpisem. Aktorka przechodzi przez trudny czas. Poinformowała o śmierci przyjaciela. "Odszedł Przemek, mój przyjaciel. Osoba wyjątkowa, bardzo wrażliwa, skomplikowana. Człowiek o wyjątkowej inteligencji. Przemek, kochany! Spoczywaj w pokoju. Byłeś kimś wyjątkowym, i takim zostaniesz w mojej pamięci. Do zobaczenia! R.I.P." - napisała pod postem.

Katarzyna Warnke straciła przyjaciela. Internauci zasypali ją kondolencjami. Przesyłają słowa wsparcia

Udostępniony post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci niemal natychmiastowo chwycili za telefony komórkowe i ruszyli do komentowania. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo reakcji. Fani dodali aktorce otuchy w tym trudnym dla niej czasie. Przesyłali kondolencje oraz przekazywali wyrazy wsparcia. "Wyrazy współczucia" - napisała jedna z internautek. "Ściskam mocno" - dodała kolejna. "Śmierć jest straszna, a życie osób cierpiących po utracie bliskiej osoby jest jeszcze straszniejsze" - stwierdziła następna. "Życie jest tak kruche. Proszę się trzymać dzielnie" - podsumowała kolejna.

