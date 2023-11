Marta Kaczyńska to jedna z tych kobiet, którym nie dane było zaznać jednej, prawdziwej miłości na całe życie. Kobieta ma na swoim koncie niejeden ślub. Mimo przeciwności losu nigdy się nie poddała i cały czas walczyła o swoje szczęście. Ostatecznie udało jej się je znaleźć u boku Piotra Zielińskiego. Historia poprzednich związków bratanicy Jarosława Kaczyńskiego to gotowy scenariusz na film.

Marta Kaczyńska znalazła szczęście u boku Piotra Zielińskiego. Poprzednio miała jednak innych partnerów

Marta Kaczyńska mimo sporych zawirowań w końcu znalazła szczęście w miłości. Od 2018 roku związana jest z Piotrem Zielińskim. Para zdecydowała się na ślub i zdaje się, że wiedzie naprawdę szczęśliwe życie. Córka Marii i Lecha Kaczyńskich wcześniej jednak aż dwukrotnie wstępowała w związek małżeński. Aktualny wybranek Kaczyńskiej to uznany przedsiębiorca.

Marta Kaczyńska trzy razy wychodziła za mąż Fot. KAPiF

Marta Kaczyńska trzy razy wychodziła za mąż. Zdaje się, że w końcu jest szczęśliwą żoną

Marta Kaczyńska swojego pierwszego męża poznała jeszcze w czasie studiów. W wieku zaledwie 20 lat wstąpiła w związek małżeński z Piotrem Smuniewskim. Owocem miłości pary okazała się córka, Ewa. Dziewczynka przyszła na świat w 2003 roku. Para prezydencka początkowo nie była zachwycona decyzją córki, lecz ostatecznie ją zaakceptowała. Mimo tego i tak doszło rozwodu. Odbył się on w 2007 roku. Kaczyńska nie cieszyła się długo statusem rozwódki. Jeszcze w tym samym roku wzięła drugi ślub.

W ośrodku w Juracie Marta przedstawiła mnie rodzicom. Powiedzieli, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to oni też. Siedzieliśmy po kolacji. Dochodziła 21.00. Było miło. I wtedy powiedziałem: Jest jeszcze coś, panie prezydencie, co chciałbym panu zakomunikować. Pana córka jest w ciąży. Dobrze, że prezydent trzymał wtedy w ręku szklankę z wodą, bo przez chwilę nie mógł powietrza złapać. Po chwili powiedział: Skończ z tym prezydentem. Jesteś naszym synem - powiedział Marcin Dubieniecki, drugi mąż Marty Kaczyńskiej w wywiadzie dla "Gali".

Mimo nadziei drugie małżeństwo Marty Kaczyńskiej również nie przetrwało. W mediach zrobiło się naprawdę głośno o bratanicy Jarosława Kaczyńskiego dokładnie 11 lat temu. To właśnie wtedy portale plotkarskie obiegła informacja o tym, że Smuniewski nie jest ojcem Ewy. Ojcem okazał się drugi mąż prezydentówny. Była to wówczas prawdziwa sensacja.

29 czerwca 2007 roku w Prokuraturze Rejonowej w Sopocie na podstawie wniosku Marty Kaczyńskiej-Dubienieckiej zarejestrowano postępowanie wyjaśniające o zaprzeczenie ojcostwa małoletniej Ewy Smuniewskiej. Stronami wyżej wymienionego postępowania byli Marta Kaczyńska-Dubieniecka oraz Piotr Smuniewski. W toku postępowania przesłuchano strony oraz świadka. 2 października 2007 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Sopocie pozew o zaprzeczenie ojcostwa – poinformowała wówczas ówczesna szefowa Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

Marta Kaczyńska ma na swoim koncie aż trzy śluby. Przeszła naprawdę wiele

Do oficjalnego rozwodu Kaczyńskiej z Dubienieckim doszło w 2016 roku. Pięć lat wcześniej mężczyzna wyprowadził się od swojej żony. Zdarzenie to było więc pewnego rodzaju formalnością. W 2017 roku Kaczyńska podjęła kolejne kontrowersyjne kroki. Postanowiła unieważnić swoje pierwsze małżeństwo. Udało jej się to. 28 lipca 2018 roku córka Marii i Lecha Kaczyńskich po raz trzeci wzięła ślub. Jej wybranek to Piotr Zieliński. Kilka dni po uroczystości na świat przyszedł syn pary. Kaczyńska i Zieliński do dziś tworzą szczęśliwy związek.

