Joanna Opozda nie idealizuje rzeczywistości. Pokazała, w jakim stanie jest jej cera

Joanna Opozda z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Aktorka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Na jej instagramowym koncie nie brakuje materiałów zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem była ukochana Antka Królikowskiego postanowiła pokazać fanom, jak wygląda bez makijażu. W zamieszczonej relacji zaprezentowała, w jakim stanie jest jej cera.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na piękną cerę bez podkładu

Joanna Opozda nie ma problemu z pokazaniem się bez makijażu. Aktorka opublikowała w sieci niecodzienną relację

Na instagramowym koncie Joanny Opozdy zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą relacji, jaką opublikowała była partnerka Antka Królikowskiego. Aktorka postanowiła pokazać internautom, jak wygląda zupełnie bez makijażu. Do zamieszczonego Instastories zapozowała w samochodzie. Trzeba przyznać, że stan cery Opozdy jest naprawdę dobry. Nie widać żadnych przebarwień i niedoskonałości. Największą różnicą jest zdecydowanie mniej wyraźne, niż zazwyczaj, oko - wszystko z powodu niewytuszowanych rzęs. W tak naturalnym wydaniu aktorka prezentuje się niezwykle świeżo i dziewczęco. Kolorytu dodała koralowa apaszka, która ożywiła czarny, ponadczasowy płaszcz.

Joanna Opozda zdradziła, jak wygląda bez makijażu Fot. Instagram.com/@asiaopozda

Joanna Opozda stawia na naturalność. Przerysowany makijaż absolutnie nie wpisuje się w jej estetykę

Joanna Opozda od dawna wierna jest trendowi na naturalność. Aktorka już jakiś czas temu odeszła od idealizowania rzeczywistości na Instagramie i pokazuje swoim fanom wszystko takie, jakim jest naprawdę. Z całą pewnością przyczynia się to do jej autentyczności. Mimo rozpadu związku z Antkiem Królikowskim Opozda stara się ułożyć swoje życie na nowo i być po prostu szczęśliwą i spełnioną kobietą. Rozstanie pary przez pewien czas budziło ogromne zainteresowanie mediów i było szeroko omawiane. Ślub pary był ogromnym wydarzeniem, lecz małżonkom nie udało się przetrwać nawet roku. Wciąż jednak łączy ich syn, Vincent. Chłopiec przyszedł na świat w lutym 2022 roku i obecnie mieszka z mamą.

Joanna Opozda zdradziła, jak wygląda bez makijażu Fot. Instagram.com/@asiaopozda