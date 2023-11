Roksana Węgiel ostatnio ma swoje pięć minut. Media piszą chętnie o jej życiu prywatnym, a zwłaszcza o związku ze starszym od niej Kevinem Mglejem, który ma kilkuletniego syna z poprzedniego związku. Oprócz tego o wokalistce chętnie mówi się też w kontekście jej kariery na scenie. Niedawno nagrała płytę "13+5". Głośno było też o piosence "Łobuz" i teledysku do tejże, które nagrała wspólnie z Beatą Kozidrak. Młoda piosenkarka może liczyć także na wsparcie fanów. Czasem jednak musi mierzyć się z hejtem czy szpilami od internautów. Tak było też i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel zapytana o pieniądze. Internauta doczekał się odpowiedzi

Roksana Węgiel 11 listopada z okazji Święta Niepodległości zgrała w Krakowie koncert. Na Instagramie pochwaliła się kadrem z wydarzenia. Widać na nim nie tylko Roxie, ale też zespół Kombi, dziennikarzy Radia RMF FM, a w tle spory tłum. "Wszystkiego najlepszego Polsko! Śpiewaliśmy dziś biało-czerwone przeboje na rynku w Krakowie z Radiem RMF FM. A wy jak spędziliście ten dzień?" - pytała w instagramowy wpisie. Pod fotografią szybko pojawiło się wiele komentarzy, w których fani chwalili wokalistkę. "Cudowny występ", "Wspaniale śpiewałaś", "Twoje występy były świetne" - pisali. Pośród tych zachwytów pojawił się jednak złośliwy komentarz. Jeden z internautów wprost zapytał Węgiel o to, czy dostała gażę za występ. Nie obyło się bez szyderstwa. "Za darmo czy za siano?" - pytał dociekliwy internauta. Co ciekawe Roksana nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. Nie podała jednak szczegółów dotyczących finansów. "Za głos tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy z nami śpiewali i byli tam razem z nami" - odparowała. Na tym sprawa mogłaby się zakończyć, ale internauta nie odpuszczał. "Yhym, więc po co się chwalisz, że grasz z okazji Święta Niepodległości, skoro robisz to dla pieniędzy?" - napisał. Tę wypowiedź wokalistka już zignorowała. W obronie Węgiel stanęli jednak fani. "Ależ ty jesteś malutki… Tak bardzo cię boli szczęście i radość innych, że potrafisz nawet w imię tej zawiści splugawić i obrzydzić święto narodowe wszystkich Polaków" - pisali.

Roksana Węgiel planuje ślub

W ostatnim czasie mówi się o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują ślub. Wyciekły już pierwsze szczegóły dotyczące uroczystości. "Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać" - powiedział informator portalu Shownews.pl. Na tym nie koniec. Wiadomo, że ceremonia ma odbyć się w kościele, a wesele prawdopodobnie będzie skromne. Więcej na ten temat TUTAJ.