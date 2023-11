TVP nie jest teraz w najlepszej kondycji finansowej. W związku z tym urzędujący jeszcze prezes TVP Mateusz Matyszkowicz wprowadza nagłe oszczędności i skraca premiery flagowych produkcji stacji w jesiennej ramówce. Plotek dowiedział się, że ucierpią na tym m.in. fani "Ojca Mateusza". To jednak nie wszystkie propozycje publicznego nadawcy, które z końcem listopada znikną z nowymi odcinkami, choć wcześniej planowano jeszcze pokazywać je w grudniu. Pisaliśmy też, że oszczędności dopadną nawet "Sylwestra Marzeń".

Zmiany w jesiennej ramówce TVP. Mniej odcinków "Ojca Mateusza"

"Ojciec Mateusz" emitowany jest w TVP1 od 11 listopada 2008 roku. Dotychczas każdy sezon produkcji liczył 13 odcinków. Obecnie na antenie można oglądać 30 (!) sezon serialu. I choć jak zawsze nakręcono pełen sezon przygód bohatera Artura Żmijewskiego, widzowie zobaczą tym roku tylko 8 odcinków z 13. odcinków. Według informacji Plotka, ostatni premierowy odcinek 30. sezonu TVP pokaże 23 listopada. Tydzień później widzowie zobaczą stare odcinki z najsłynniejszym księdzem w Polsce.

To decyzja z ostatniej chwili, bo dotychczas były inne rozmowy na ten temat i ramówka miała iść zgodnie z planem. Do końca roku miał być wyemitowany cały sezon serialu. Zaległe odcinki zostaną wliczone już do nowego sezonu. Czyli w przyszłej ramówce jak serial będzie kontynuowany, wyprodukuje się go mniej - mówi nam zaskoczona osoba z TVP.

Kinga Preis i Artur Żmijewski w serialu 'Ojciec Mateusz'. TVP skraca emisję 'Ojca Mateusza'. Fot. instagram.com/ojciecmateusz.official

Nie tylko "Ojciec Mateusz" spada z ramówki. Podobny los spotyka "Jeden z dziesięciu" i inne teleturnieje

Skąd ta zmiana? - Prezes mówi, że trzeba szukać oszczędności, gdzie tylko się da. Ten serial ma już tyle odcinków, że czy nowe odcinki czy stare, to ogląda się na podobnym poziomie. Ludzie już nie do końca pamiętają stare odcinki i zagadki kryminalne, których tam pełno, więc stacji bardziej opłaca się dawać powtórki, jeśli tylko jest dobra okazja i pretekst - tłumaczy nasz informator. Poza "Ojcem Mateuszem", ostatnio zrezygnowano też z pokazywania w najbliższym czasie nowych odcinków teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Jeszcze do niedawna stacja zamierzała od 28 listopada emitować 141 serię programu z Tadeuszem Sznukiem. Niestety tak się nie stanie. Od tego dnia widzowie będą oglądać powtórki 134 edycji show. Taki sam los z zaprzestaniem premierowych odcinków spotyka też w TVP2 od 27 listopada "Koło fortuny" z Norbim, a od 24 listopada teleturniej "Va Banque". Jesteście zawiedzeni?

Norbi na ramówce TVP. Koniec premierowych odcinków 'Koła fortuny' z Norbim. Fot. Kapif.pl