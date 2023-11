Nie od dziś wiadomo, że Maciej Musiał bardzo mocno związany był ze swoim dziadkiem kpt. Marianem Markiewiczem. Gdy w październiku ubiegłego roku mężczyzna zmarł, aktor serialu "Rodzinka.pl" opublikował poruszający wpis. Teraz ponownie go wspomniał. Maciej Musiał wystąpił w jednym z najnowszych wydań programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN". Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy i zaprosił reporterów do swojego mieszkania. Wnętrza robią wrażenie. Sami zobaczcie.

Maciej Musiał może pochwalić się pięknym mieszkaniem. Kiedyś należało do słynnego artysty

Maciej Musiał mieszka w świetnym punkcie komunikacyjnym. Jego lokum znajduje się na warszawskim Śródmieściu, nieopodal Teatru Narodowego. Z materiału, jaki został wyemitowany w telewizji mogliśmy zobaczyć, że za oknem powiewała biało czerwona flaga. Jak się okazuje, aktor odziedziczył ją po dziadku. - Czasami wieszam ukraińską flagę, bo dużo osób z Ukrainy pracuje tu, na dole. Kilka osób mieszka w tym budynku, uważam, że trzeba ich wspierać - mówił. W dalszej części rozmowy wyszło na jaw, że mieszkanie aktora należało niegdyś do cenionego polskiego artysty. - To mieszkanie, w którym jesteśmy, to jest byłe mieszkanie Bernarda Ładysza, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii. Śpiewał na urodzinach Picassa, Penderecki komponował pierwsze koncerty, żeby on je śpiewał, absolutna gwiazda. Pracował tutaj w Teatrze Wielkim i był kolegą mojego dziadka z Wilna - opowiadał.

Tak mieszka Maciej Musiał. Ma w domu masę pamiątek po ukochanym dziadku

Mieszkanie Macieja Musiała jest przestronne i jasne. Znajduje się w nim wszystko to, co potrzebne. Jednocześnie każde z pomieszczeń zachowane jest w podobnej tonacji, sprawia to poczucie ładu i harmonii. Bez wątpienia w mieszkaniu królują naturalne materiały. Na podłodze widnieje piękne drewno ułożone w jodełkę, a ściany pokryte są białą farbą. Kuchnia jest biała i nowoczesna. Z tego pomieszczenia można również wyjść na taras. W salonie w oczy rzucają się ciemnobrązowe meble w stylu retro. Znalazło się w nim również miejsce na modną jasnobeżową kanapę oraz pianino. Oprócz tego w całym mieszkaniu pełno jest pamiątek po zmarłym dziadku aktora. Możemy zobaczyć liczne zdjęcia oraz inne wartościowe rzeczy m.in. opaskę Armii Krajowej, która należała do Mariana Markiewicza. - Całe życie marzył, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Myślę, że w tej swojej trajektorii życia aktorskiej, ale też jako osoby z jakimiś zasięgami, mogę o tym wszystkim opowiedzieć i odegrać jakąś rolę. To dla mnie bardzo wzruszające - podsumował. Więcej zdjęć z mieszkania Macieja Musiała znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

