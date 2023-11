Ewa Lemańska debiutowała na scenie jeszcze podczas studiów aktorskich rolą Alkmeny w spektaklu Jeana Giraudoux "Amfitrion 38". Sława przyszła dwa lata później, gdy zagrała Marynę w serialu telewizyjnym Jerzego Passendorfera "Janosik" z 1973 roku, który doczekał się rok później wersji kinowej. Aktorkę tak bardzo utożsamiano z tą postacią, że przez następne lata nie dostała żadnej znaczącej filmowej propozycji.

Ewa Lemańska miała nowotwór. Choroba wróciła

Aktorka w 1980 roku wyemigrowała do Nowego Jorku. Przez dziesięć lat była modelką, ale kiedy w 1998 roku zachorowała na raka piersi, zainteresowała się medycyną i ukończyła szkołę pielęgniarską. Później pojawił się inny problem zdrowotny - guz mózgu. Kilka lat temu z kolei zdiagnozowano u niej czerniaka na lewej nodze, którego udało jej się pokonać. Niestety, teraz choroba wróciła, a ostatnio aktorce usunięto lewą nerkę. Jak sobie radzi? Otóż serialowa Maryna jest pełna wiary. Wsparcie ma w rodzinie.

Wierzę, że znów wygram tę walkę, bo mam bardzo silny organizm. Mam ogromne wsparcie w moich synach: Aleksie i Brianie. Mimo że mieszkają w Kalifornii i są bardzo zajęci, bo pracują w branży gier komputerowych, to rozmawiam z nimi raz na tydzień, przez kamerę - powiedziała aktorka w rozmowie z shownews.pl.

Ewa Lemańska przeżyła tragedię. Mąż zostawił ją dla innego mężczyzny

Problemy zdrowotne to jednak niejedyne zmartwienie aktorki. Przed laty przeżyła tragedię, gdy mąż przyprowadził do domu partnera i wyznał, że zostawia ją dla niego. Rozwiedli się w 1980 roku. "Byliśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem przez jakieś dwa lata. Ale na koniec okazało się, że był gejem. Pewnego dnia przyszedł do mnie ze swoim chłopakiem, z którym mnie zdradzał, i powiedział, że nie chce już być ze mną. Byłam w prawdziwym szoku, zwłaszcza że ten chłopak był strasznie brzydki" - mówiła Lemańska o Kaplińskim [Cezary Kapliński, znany z "07 zgłoś się" - red.] wiele lat temu w "Super Expressie". Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ewa Lemańska i Marek Perepeczko Kadr z serialu 'Janosik', reż. J. Passendorfer, Zespół Filmowy Panorama , 1974.