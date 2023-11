Do zadań członków rodziny królewskiej należą między innymi spotykania z poddanymi. Wśród takich spotkań często ucinają z nimi small-talki, czyli krótkie pogawędki. Niekwestionowaną królową nawet nieplanowanych spotkań jest księżna Kate Middleton , która niejednokrotnie udowodniła, że potrafi rozmawiać z dziećmi (i nie tylko). Widać, że sprawia jej to ogromną przyjemność.

Księżnej Kate Middleton oczy wyszły na wierzch. Chłopiec pokazał jej, czym się bawi

Niedawno na TikToku pojawił się filmik, na którym widać, jak księżna Kate Middleton została zaczepiona przez małego chłopca, który gdy tylko ją ujrzał, krzyknął: "Hi princess!" [ang. cześć księżniczko]. Oczywiście nie przeszła obok malca obojętnie. Podeszła do niego i zapytała się, jak ma na imię. Gdy głośno przedstawił się jako Marcel, przywitała się z nim i przyznała, że jest to piękny dzień. Zapytała też malucha, czym jest przedmiot, który dzierżył w dłoniach. Gdy wytłumaczył jej, że zabawka to pojazd (wyglądał trochę na kosmiczny), zrobiła wielkie oczy, jednak przyznała, że jest bardzo fajny. Następnie wstała, pożegnała się z osobą opiekującą się chłopcem i z uśmiechem szła dalej. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli zachwyceni jej postawą i sugerowali, że jest następczynią zmarłej tragicznie w 1997 roku księżnej Diany. "Wszyscy kochają księżnę Kate. Jest słodka, miła i pokorna", "Diana kochałaby wszystkie jej cechy", "Wspaniale sprawdza się w roli księżnej. Diana na pewno jest z niej bardzo dumna", "Naprawdę wierzę w to, że Diana wybrała ją dla Williama z nieba" - pisali zachwyceni fani z całego świata.

Księżna Kate sama jest mamą. Ma troje dzieci

Księżna Kate wychowywała się wraz z bratem i siostrą. Nic więc dziwnego, że sama również marzyła o sporej rodzinie. Wspólnie z księciem Williamem wychowują troje pociech. W 2013 roku urodziła pierworodnego syna - księcia George'a. Już rok później rodzina królewska ogłosiła, że księżna spodziewa się drugiego dziecka. W maju 2015 roku na świat przyszła księżniczka Charlotte, o której mówi się, że jest "wykapaną prababcią" ze względu na niezwykłe podobieństwo do królowej Elżbiety II. 23 kwietnia 2018 Pałac Kensington ogłosił, że na świat przyszedł drugi syn książęcej pary, książę Louis. A więcej zdjęć księżnej Kate znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

