Marta Kaczyńska była niegdyś jedną z ulubienic prasy bulwarowej i portali plotkarskich. Nie tylko dlatego, że jej ojcem był prezydent, ale również ze względu na bujne życie osobiste prawniczki. Po jakimś czasie wycofała się ona jednak z życia publicznego i skupiła na rodzinie oraz na rozwijaniu kariery - prowadzeniu własnej kancelarii adwokackiej w Gdyni. Od 2014 roku przez kilka lat Kaczyńska była też felietonistką tygodnika "Sieci".

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie poglądy ma Marianna Schreiber? "Musimy się przestać szufladkować"

Marta Kaczyńska na obchodach 11 listopada. Kto jej towarzyszył?

Ostatnio jednak fotoreporterzy przyłapali Martę Kaczyńską na obchodach Święta Niepodległości 11 listopada. Córka pary prezydenckiej - Lecha i Marii Kaczyńskich wystąpiła w stonowanej, klasycznej stylizacji. Miała na sobie czarny golf, czarny płaszcz i kotylion. Towarzyszył jej mąż - biznesmen Piotr Zieliński (również z przypiętym do czarnego płaszcza kotylionem) i syn, który wymachiwał flagą Polski.

Marta Kaczyńska miała bujne życie prywatne. Oto historia jej związków

Marcie Kaczyńskiej media po dziś dzień wypominają bujne życie uczuciowe. Prawniczka stawała na ślubnym kobiercu aż trzy razy, ma też troje dzieci. W latach 2003-2007 jej mężem był Piotr Smuniewski, następnie do 2016 roku przez dziewięć lat była żoną Marcina Dubienieckiego, w którym zakochała się jeszcze w czasach studenckich. Z kolei w lipcu 2018 roku poślubiła Piotra Zielińskiego, z którym zaczęła spotykać się w 2017 roku. Do ślubu zarówno z Dubienieckim jak i Zielińskim szła w zaawansowanej ciąży. Z drugim mężem ma dwie córki: Ewę (ur. w 2003 roku) i Martynę (ur. w 2007 roku), z trzecim - syna Stanisława (ur. w 2018 roku). To jednak nie wszystko, czym żyła prasa kolorowa. Dużo mówiło się również o tym, że w 2007 roku Marta Kaczyńska wystąpiła do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego. Wcześniej twierdzono, że to on jest tatą starszej córki prezydentówny. Szybko okazało się jednak, że jest nim Dubieniecki. Dziesięć lat później córka Lecha i Marii Kaczyńskich unieważniła ślub kościelny z pierwszym mężem. A więcej zdjęć Marty Kaczyńskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marta Kaczyńska 11 listopada z mężem i synem Fot. East News