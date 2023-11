Nie tak dawno pisaliśmy o Annie Lewandowskiej i jej "tanecznych problemach". Influencerka dosyć często pokazuje nagrania z ćwiczeń tańca, a także z samych występów prezentowanych przy wyjątkowych okazjach. Prawie za każdym razem internauci wytykają jej niedociągnięcia i brak płynności w ruchach. Przyszedł czas, w którym żona Lewandowskiego wyjaśniła hejterom, co myśli o ich obraźliwych komentarzach oraz o swoim tańcu. Słowa trenerki przemówią im do rozsądku? Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Anna Lewandowska prezentuje kocie ruchy. Cóż za zmysłowy taniec

Anna Lewandowska przemówiła do hejterów. Takich słów na pewno się nie spodziewali

Lewandowska w krótkim wideo jasno dała do zrozumienia, że zdanie hejterów w ogóle jej nie obchodzi. Przy okazji opowiedziała także o emocjach, jakie towarzyszą jej podczas tańca. - Jest to niesamowite doświadczenie i ogromne wyzwanie. Dobrze wiem, co czasami niektóre osoby piszą, albo mówią, że nie potrafię tańczyć. Mnie to nie obchodzi, dzisiaj nie o tym. Dla mnie to jest wyzwanie. Kocham wyzwania. Chcę pokazać wam, że jeżeli chcecie się nauczyć czegoś, nie musicie tego robić świetnie od razu. Po prostu ćwiczcie, czerpcie z tego satysfakcję, miejcie tak zwane "enjoy" - mówiła do fanów. Później zaapelowała do wszystkich obserwujących. - Ważne jest to, żebyśmy robili, co kochamy. Ja pokochałam taniec, nie tylko bachatę. Bachata jest u mnie numerem jeden, ale też staram się poznać inne rodzaje tańca. I oczywiście będę to kontynuowała - skwitowała.

Lewandowska na treningu #tabatachallenge Anna Lewandowska uciszyła hejterów. Po takich słowach już nie skomentują jej tańca. Fot. @annalewandowska/ Instagram

Przygoda Anny Lewandowskiej z bachatą nie rozpoczęła za dobrze. Fani nie mieli litości

Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu chwali się treningami bachaty. Tuż po pierwszym z nich na żonę Roberta Lewandowskiego wylała się fala hejtu. "Fani" zarzucali jej, że nie umie tańczyć. Trenerka odpowiedziała im wtedy, że "kocha to i będzie się tym dzielić". Po tych słowach zapowiedziała nowe projekty, które prawdopodobnie będą związane z jej nową pasją. Warto podkreślić, że nie wszystkie tańce Lewandowskiej są za każdym razem krytykowane. Sporo pozytywnych komentarzy pojawiło się pod nagraniem z zajęć z Loko. Fani chwalili wtedy influencerkę za rytmiczne ruchy. "No teraz to mi się nawet podoba. Fajnie", "Zdecydowanie twój styl, Aniu" - pisali pozytywnie zaskoczeni. A wy, w którym rodzaju tańca widzicie Lewandowską?