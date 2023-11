W sobotę 11 listopada odbyła się uroczystość, na której prezydent Andrzej Duda odznaczył zasłużone osoby honorowymi orderami. Przyznano między innymi Order Orła Białego, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wśród wyróżnionych znaleźli się Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Dziennikarka na Instagramie pokazała wyjątkowe ujęcia z uroczystości i przybliżyła fanom zasługi, za które wraz z partnerem została wyróżniona. Więcej zdjęć Omeny i Rafała Brzoski znajdziesz w galerii na górze strony.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska odznaczeni przez Andrzeja Dudę

Para otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jak możemy przeczytać w relacji prezenterki na Instagramie, zaszczytne państwowe wyróżnienie zostało przyznane za "wyjątkowe zasługi w działalności gospodarczej i społeczno-filantropijnej". Na ujęciach z uroczystości możemy zobaczyć rozpromienioną dziennikarkę i szczęśliwego biznesmena. Para zaskoczyła wszystkich ciemnymi, spójnymi garniturami w cienkie pasy. Prezenterka miała na sobie dwurzędową marynarkę, a założyciel i prezes InPostu postawił na klasyczny krój wzbogacony o krawat w białe kropki. Wyglądali skromnie i szykownie.

Uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń Omenaa Mensah i Rafał Brzoska otrzymali państwowe odznaczenia. Fot. @omenaamensah/ Instagram

Omenaa Mensah nie kryła wdzięczności. W poście obiecała coś ważnego

Dziennikarka opublikowała rolkę z tej wyjątkowej uroczystości i wyraziła wdzięczność, za otrzymanie tak prestiżowego odznaczenia. "Jesteśmy zaskoczeni i wdzięczni, że to zaszczytne wyróżnienie przyznano właśnie nam. Zarówno w biznesie, jak i w działalności filantropijnej, niezależnie od różnic narodowych czy politycznych, naszym celem jest niesienie dobra społeczeństwu. To nie jest kwestia polityki, ale moralności, oddania i przyzwoitości" - napisała. Później prezenterka złożyła obietnicę dotyczącą dalszych działań. "Nie osiadamy na laurach. Mamy zamiar kontynuować nasze wysiłki i apelujemy do innych, aby dołączyli do nas, a ci, którym nie podoba się sposób, w jaki staramy się zmieniać świat na lepsze, niech chociaż nam nie przeszkadzają w naszym wysiłku pomocy innym" - skwitowała.