Listopad w Polsce bywa niezwykle kapryśny. Temperatura coraz niższa, słońca coraz mniej, nic dziwnego, że gwiazdy w tym czasie wolą wylecieć do tych cieplejszych krajów. Tak właśnie postanowili zrobić Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk. Spakowali walizki, zabrali syna i zawitali do Dubaju. Teraz sportowiec dzieli się wyjątkowymi kadrami z tego miejsca. Na nagraniach widzimy Włodarczyk w niecodziennych okolicznościach. Podpis zdradza, jak zwracają się do siebie ukochani. Słodko, czy przesada? Więcej zdjęć Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk znajdziesz w galerii na górze strony.

Robert Karaś pokazuje pływającą Agnieszkę Włodarczyk. "Moja..."

W przerwie od prawdopodobnie intensywnych treningów Karaś wypoczywa z żoną i synem nad ogromnym basenem z imponującym widokiem. Włodarczyk nie ustępuje mężowi. Stwierdziła, że nie samym opalaniem żyje człowiek. Wskoczyła do basenu i zaczęła intensywnie pływać. Wszystko na relacji uwiecznił sportowiec, a trenującą Włodarczyk określił swoją... "żabką". Para poznała się w kwietniu 2020 roku i jak widać, czułości w ich związku nie brakuje. Aktorka w Dubaju czuje się dosłownie jak ryba w wodzie. Swoimi przemyśleniami podzieliła się w mediach społecznościowych.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś kochają Dubaj. Mają tu wszystko

Włodarczyk nie ukrywa, że miejsce, w którym obecnie przebywa, to dla niej prawdziwy raj na ziemi. - Jesteśmy tu już trzeci raz i drugi w tym samym apartamencie. Wracając tu, czułam, że wracam do domu. Widok z 40. piętra na Palmę robi wrażenie, ale nie tylko o to chodzi. Czuję się tu bezpiecznie. Nikt nie rzuca lubieżnych spojrzeń i nie zaczepia. Alkohol w sklepach jest praktycznie niedostępny, a w hotelach jest tak drogi, że jest towarem ekskluzywnym, więc nikomu nie odwala palma. Jednym słowem, dla mnie - raj - wyznała na Instagramie. Aktorka w najnowszym poście przyznała, że w Dubaju jest tyle atrakcji, że nie ma za bardzo czasu, by porozmawiać ze swoimi fanami. "Mam tu taki chill, że mniej mnie tutaj dla was. Cały czas jakieś atrakcje, cały czas z małym, który mam wrażenie, zdążył naciągnąć nas na wszystkie zabawki w Dubaju. Nie wiem jak się z tym zabierzemy… Ale jest bosko" - skwitowała szczęśliwa. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Włodarczyk mówi o przesądach ślubnych. "Pan młody ma nie widzieć sukni"