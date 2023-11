Rodzina Rubików coraz lepiej odnajduje się w Stanach Zjednoczonych. To, jak wygląda nowa rzeczywistość znanej pary, możemy zobaczyć na Instagramie żony kompozytora. Agata Rubik chętnie opowiada o życiu w Miami. Nie zawsze jest kolorowo, o czym pisaliśmy między innymi tutaj. Ostatnio influencerka pokazała, jak jej córka wyszykowała się na imprezę. Jesteście ciekawi wieczornego looku Heleny?

Agata Rubik pokazała, jak jej córka wystroiła się na wieczorne wyjście. Ale podobieństwo do rodziców

Rubikowie powitali na świecie dwie córki - Helenę i Alicję. Pierwsza z nich ma 14 lat, zaś druga 10. Dziewczyny chętnie pokazują się na Instagramie z rodzicami. Olśniewają urodą, którą mają po znanej parze. Starsza z córek stawia obecnie na naukę. Niejednokrotnie Agata Rubik chwaliła się osiągnięciami Heleny. Niedawno trafiła pod skrzydła ekspertów, którzy pomogą jej jeszcze bardziej rozwijać talenty. "Helena zaczęła współpracę z firmą mentorską, która zrzesza wybitne jednostki - opiekunów, studentów z najlepszych światowych uczelni. Aktualnie jest na etapie wyboru grupy doradców" - oznajmiła z dumą Agata Rubik na Instagramie. Ostatnio jednak starsza córka Rubików postawiła na więcej luzu, gdyż udała się na imprezę. Postawiła na dziewczęcy makijaż i czarny ubiór z minimalistyczną biżuterią, co możecie zauważyć w naszej galerii. Widać, że jest bardzo podobna do rodziców.

No to idzie na pierwszą imprezę... - napisała wzruszona mama Heleny.

Rubikowie odwiedzili ostatnio centrum Key West. Helena powstrzymała się od komentarza

"Jak widać, jest tłoczno, nago i głośno. Nie pachnie też dobrze - ziołem, piwem, cebulą i pawiem. Coogee szaleje" - opisywała na Instagramie Agata Rubik. Zatłoczone ulice i nieprzyjemne zapachy jak widać dawały się we znaki. Rubik postanowiła jednak zażartować z przechadzki po Key West. - Ja myślę, Piotr, że to jest absolutnie twój klimat - zwróciła się do męża. Helena jednak nie podzielała tego humoru. Była poniekąd przerażona widokiem osób ubranych nieprzyzwoicie. Więcej na temat wrażeń Rubików z tego wypadu pisaliśmy tutaj.

