Anna Lewandowska ma radę dla rodziców. Tak wychowuje Klarę i Laurę

Anna Lewandowska jest znana przede wszystkim w wysokiej pozycji, jaką wypracowała sobie w mediach. Żona Roberta Lewandowskiego aktywnie udziela się, chociażby na Instagramie, gdzie zachęca do zdrowego stylu życia, a oprócz tego ma na głowie kilka biznesów. Ważną częścią jej życia jest również rodzina. Wraz z mężem doczekała się dwóch córek - Klary i Laury. Dziewczynki są jej oczkiem w głowie i dokłada wszelkich starań, aby wyrosły na wspaniałe dorosłe osoby. Ostatnio podzieliła się radą z innymi rodzicami.

REKLAMA

Zobacz wideo Kukulska jest dumna z dzieci. Tak o nich mówi

Anna Lewandowska ma radę dla rodziców. Wystarczyło jedno słowo

Anna i Robert Lewandowscy wychowują razem dwie córki - Klara przyszła na świat w 2017 roku, a Lara trzy lata później. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych możemy zauważyć, że jej pociechy traktują się z ogromnym szacunkiem i raczej nie sprawiają rodzicom większych problemów wychowawczych. Fani byli ciekawi, jak Lewej udało się osiągnąć taki cel. Przy okazji ostatniego Q&A na Instagramie zapytali, czy ma jakieś rady dla "nowych rodziców".

Cierpliwość - odpowiedziała krótko Anna Lewandowska na Instagramie.

Anna Lewandowska wychowa córki zgonie z tymi wartościami. Długo dyskutowała z Robertem Lewandowskim

Anna Lewandowska już wcześniej zabierała głos w sprawie wychowywania dzieci. W ubiegłym roku na jej Instagramie ukazał się wpis, w którym opowiedział o rozmowie przeprowadzonej z Robertem Lewandowskim. Postawili sobie wówczas jasne cele. "Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin, dyskutując o tym. Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok. Niestety, w dzisiejszym świecie dzieci czują się często bardzo osamotnione. Jak pokazują badania ponad 30 proc. nastolatków rzadko lub nigdy czuje się z siebie dumne. Świadomość własnej wartości, wiara w siebie i poczucie bezpieczeństwa to kluczowe kwestie, które każde dziecko powinno otrzymać od rodziców" - pisała na Instagramie. Zdjęcia Anny Lewandowskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska ma radę dla rodziców Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska ma radę dla rodziców Instagram @annalewandowska