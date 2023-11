Agnieszka Chylińska obecnie jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Mało kto wie, że jeszcze wcześniej znana piosenkarka stanęła na ślubnym kobiercu. Powiedziała "tak" w 2002 roku z Krzysztofem "Krisem" Krysiakiem. Jakiś czas temu wyznała, że gdy poznała przyszłego partnera, nie sądziła, że coś z tego wyjdzie. Wszystko zmieniło się, gdy mężczyzna wyznał jej miłość. "Miał być facetem na kolejną noc, a rano okazało się, że można jeszcze miło spędzić razem dzień" - mówiła w jednym z wywiadów. Jak się jednak okazało, ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Agnieszka Chylińska rozwiodła się w sekrecie. Pierwszego męża poznała w latach 90.

Agnieszka Chylińska poznała pierwszego męża w 1996 roku. Wówczas odnosiła ogromne sukcesy z zespołem O.N.A. Wtedy nie planowała stałej relacji. Wyznała, że bała się miłości. - Zaczęłam się więc bronić. Nie chcąc być zraniona, sama musiałam ranić. Przed samą sobą pozowałam na osobę silną. Mówiłam facetowi rano: "To teraz spadaj". Obawiałam się, że zostanę dotknięta, więc musiałam się opancerzyć - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!". Wtedy po raz pierwszy zetknęła się z Krzysztofem, który miał być "facetem na jedną noc". Prawda okazała się zupełnie inna. Z czasem para zaczęła do siebie czuć coś więcej. Dla Agnieszki Chylińskiej przełomem było wyznanie miłości.

Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter - zdradziła artystka w rozmowie z "Vivą!"

Pierwszy mąż Chylińskiej zmotywował ją do zmian. Tak wyglądała ich relacja

Agnieszka Chylińska nie ukrywa, że Krzysztof Krysiak jest osobą, która pełniła ważną rolę w jej życiu. To właśnie dzięki byłemu mężowi zmotywowała się do tego, aby zadbać o siebie. "On jest moim katalizatorem. W lot wyłapuje moje złe wibracje i przetwarza w pozytywną jazdę. To dla niego zapragnęłam być ładna, atrakcyjna. Dla niego chciałam się starać, rozkwitnąć, porzucić kompleksy. On był moją motywacją do rzucenia papierosów, nałożenia aparatu korekcyjnego i dbania o swój wygląd." Zdjęcia Agnieszki Chylińskiej znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

