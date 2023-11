Anna Cieślak znana jest najbardziej z kilku polskich filmów, takich jak "Masz na imię Justine" czy "Tylko mnie kochaj". Po kilku latach jej kariera nieco przycichła, lecz głośno zrobiło się o niej ponownie, kiedy wyszła za mąż za Edwarda Miszczaka, ówczesnego szefa programowego TVN, a obecnie Polsatu. Para gdziekolwiek pojawi się razem, przyciąga fotoreporterów. Małżonkowie nie przejmują się jednak ani różnicą wieku, ani komentarzami na swój temat, udowadniając, że prawdziwa miłość zniesie wszystko. Aktorka ponownie zaskoczyła nie tylko media, ale z pewnością i własnego męża. Wszystko za sprawą ostatniej metamorfozy. Na nowych zdjęciach wygląda jak całkiem inna kobieta.

Anna Cieślak pojawiła się całkowicie odmieniona. Jej nowa fryzura szokuje

Aktorka pozostaje aktywna zawodowo i często pojawia się w spektaklach. W najnowszej sztuce "Odprawa posłów greckich" Anna Cieślak zagra przebiegłą Kasandrę. To pokrywa się także z jej wizerunkiem na potrzeby roli. Do sieci trafiły zdjęcia z teatralnych prób, na których można podejrzeć metamorfozę żony Edwarda Miszczaka. A ta jest spektakularna. Aktorka ma długie, czarne, proste włosy, makijaż podkreślający ciemną oprawę oczu oraz długą czarną sukienkę do samej ziemi. W takim mrocznym wydaniu Cieślak wygląda zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Na oficjalnych wydarzeniach i ściankach pojawia się w krótkich falowanych włosach w kasztanowym odcieniu, a w ubiorze nie stroni od kolorów i wzorów. Więcej zdjęć aktorki zobaczycie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Cieślak i Edward Miszczak w prywatnym wydaniu. Aktorka opublikowała zdjęcie męża

Małżeństwo od czasu do czasu pojawia się razem na oficjalnych wydarzeniach, szczególnie tych związane z premierami lub ramówkami, które zawodowo dotyczą Edwarda Miszczaka. Choć można ich zobaczyć wspólnie na ściance, stronią od pokazywania prywatnego życia w internecie. Ostatnio aktorka zrobiła wyjątek i zamieściła zdjęcie męża na Instagramie. Oboje przyznali się do pewnych poglądów. Więcej na ten temat możecie zobaczyć TUTAJ.

