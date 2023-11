Doda i Dariusz Pachut jakiś czas temu ogłosili, że są parą. Od tamtej pory zakochani chętnie dzielili się wspólnymi ujęciami w mediach społecznościowych. Bez wahania opowiadali również o swoim życiu prywatnym. W ostatnim czasie przestali jednak udzielać się w sieci. Fani byli przekonani, że doszło do rozstania. Pojawiały się nawet plotki, że ich związek rozpadł się przez współprace artystyczne z męskimi piosenkarzami, np. ze Smolastym. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że para wciąż jest razem. Ponadto, już wkrótce wyruszy w wyjątkową podróż.

Doda i Pachut lecą na wakacje. Jeszcze niedawno mówiono o ich rozstaniu

Obecnie Doda ma ręce pełne roboty. Wyczerpująca trasa koncertowa konkretnie wymęczyła ją na scenie. Artystka doszła do wniosku, że to idealny moment na odpoczynek. Wraz ze swoim ukochanym Dariuszem Pachutem już niedługo poleci do Tajlandii. Jak podaje Świat Gwiazd, informacja została przekazana przez bliską osobę z otoczenia sławnej piosenkarki. - To wyczekane wakacje po intensywnym okresie w życiu Rabczewskiej, czyli serii koncertów "Aquaria Tour" i programie „Doda. Dream Show", w którym udokumentowała pracę nad trasą koncertową - cytuje znajomą Dody Świat Gwiazd. Wygląda na to, że dla gwiazdy szykuje się wyjątkowy wyjazd. Póki co, sama artystka nie komentowała doniesień. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dlaczego Doda ukrywała związek z Pachutem? Prawda wyszła na jaw

Jakiś czas temu media rozpisywały się na temat rozstania Dody z Pachutem. Para usunęła wspólne fotografie z mediów społecznościowych. Niedługo później wyszło na jaw, że para nadal jest razem i ma się dobrze. Fani zastanawiali się więc, dlaczego zakochani ukrywali ten fakt. Doda odpowiedziała w rozmowie z "Faktem". "Ludziom się wydaje, że jeśli pokażesz zdjęcie z wakacji, to są oni właścicielami twojej relacji. Mówię tutaj o wszystkich, czyli o dziennikarzach, portalach, tabloidach, obserwatorach na Instagramie, ale także o fanach. Właścicielami relacji powinien być tylko partner i partnerka lub partner i partner, w zależności od ludzkich preferencji. Po prostu dwoje ludzi, którzy się kochają. I tyle. Koniec" - wyznała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.