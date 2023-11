Michał Wiśniewski nie ma ostatnio dobrej passy. Niedawno zapadł wyrok w sprawie jego pożyczki w wołomińskim SKOK-u z 2006 roku. Ciążył na nim zarzut wyłudzenia 2,8 mln zł, których nie spłacił. - W celu uzyskania pożyczki podejrzany przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela - ówczesnej żony podejrzanego - informowała prok. Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Muzyk zarówno w sądzie, jak i w rozmowie z nami podkreślał swoją niewinność i wyznał, że ma czyste sumienie. Wyrok - półtora roku więzienia i grzywna w wysokości 80 tys. zł - nie jest prawomocny, a Wiśniewski zapowiedział już apelację. Co wtedy, kiedy wynik nie pójdzie po jego myśli? Może trafić do więzienia. Co go tam czeka? Na pewno niewygody. Przyzwyczajony do luksusu piosenkarz może także być rozczarowany więziennym jadłospisem.

Zobacz wideo Michał Wiśniewski mówi o swojej niewinności. Komentuje wyrok

Co Michał Wiśniewski będzie jadł w więzieniu? Luksusów na talerzu nie zazna

Okazuje się, że więzienni kucharze potrafią skomponować całkiem urozmaicone dania. Choć można się tylko domyślać, jakie potrawy będą serwowane w zakładzie karnym, do którego być może trafi Michał Wiśniewski, "Super Express" pokusił się o sprawdzenie, jak wygląda więzienne menu. Dieta tam zakłada serwowanie osadzonym około 2600 kcal dziennie. Na to składają się posiłki zbilansowane w sposób: do 60 proc. węglowodanów, do 30 proc. tłuszczów i dziesięciu procent białka. Można także wybrać menu mięsne lub wegetariańskie. Jak podaje dziennik, na śniadanie więźniowie dostają zazwyczaj chleb z masłem, kiełbasy, pasztet, jajka na twardo i jabłka. Do pieczywa mogą być też serwowane pasty kanapkowe, serki lub paprykarz. Z kolei główny posiłek - obiad - składa się z zupy i drugiego dania. Co najczęściej je się w stołówce? Pomidorową, koperkową, jarzynową, czy krupnik. Drugie danie to np. gulasz z ziemniakami i surówką, bigos, skrzydełka z kurczaka z warzywami, śledź w śmietanie z ziemniakami i marchewką. Używa się także zamienników mięsa, np. kotletów i pulpetów sojowych w sosie z dodatkami - surówkami i ryżem. Choć nie są to rarytasy, można liczyć na klasyczny domowy obiad.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska KAPiF.pl / KAPIF.pl

Michał Wiśniewski o wyroku: Prześladowanie

Po usłyszeniu wyroku sądu Michał Wiśniewski nagrał oświadczenie, które opublikował na Instagramie. Podkreślał w nim, że jest niewinny. - Z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność, to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać SKOK-owi Wołomin i całej aferze twarz, no to nadano. Nazywam się Michał Wiśniewski i jestem niewinny. I co, po aferze? Nie sądzę - mówił po orzeczeniu sądu.