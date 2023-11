Agnieszka Chylińska przyzwyczaiła nas do częstych zmian wizerunku. Pamiętamy ją jako zbuntowaną dziewczynę za czasów O.N.A. i to jak odmieniona wróciła za czasów płyty "Modern Rocking", gdy zmieniła się nie tylko jej fryzura, ale także styl ubierania. Wokalistka słynąca z luźnego stylu zaczęła wtedy zakładać podkreślające figurę stylizacje. Później Chylińska powróciła jednak do korzeni. Krótkie włosy z irokezem, a nawet zieleń na głowie to tylko niektóre z jej fryzur. Chociaż teraz piosenkarka znów jest wierna rockowemu wizerunkowi, na potrzeby nowego teledysku przeszła niemałą metamorfozę. Sami zobaczcie.

Agnieszka Chylińska w nowej odsłonie w teledysku do "Ja Ci wszystko dam". Nie do poznania

Agnieszka Chylińska wydała swój czwarty album studyjny "Never Ending Sorry". Przed nią też wielka trasa koncertowa z okazji 30-lecia twórczości wokalistki. Właśnie ukazał się teledysk do piątego singla z płyty "Ja Ci wszystko dam". Wystąpił w nim aktor Piotr Głowacki, któremu Chylińska podziękowała w poście na Instagramie.

Drogi Piotrze! Dziękuję za możliwość patrzenia na to, jak wspaniale grasz; bycia obok. Dziękuję za pomoc przy realizacji scenariusza, za twoje zaangażowanie, które momentami mnie aż zawstydzało, bo jestem wielką wielbicielką twoich ról i kreacji. Dziękuję za filmową pamiątkę do końca życia.'

Uwagę jednak zwraca także wygląd piosenkarki. Agnieszka Chylińska w teledysku ma na sobie blond perukę z grzywką i mocny makijaż z ustami pomalowanymi wyrazistą szminką. Ubrana jest w połyskującą sukienkę i narzutkę w kolorze mocnego różu. W tej kreacji przypomina gwiazdę starych filmów.

Agnieszka Chylińska pokazała się z wąsami

Niedawno Agnieszka Chylińska opublikowała zdjęcie, które wywołało niemałe poruszenie. Gwiazda miała na nim wąsy, brązowe włosy, a na sobie skórzaną kurtkę i ciemną koszulkę. Jak się okazało było to kolejne wcielenie Chylińskiej, w którym pojawiła się w nowym teledysku. Więcej zdjęć piosenkarki, także z planu "Ja Ci wszystko dam" w galerii na górze strony.