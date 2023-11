Magda Gessler od lat związana jest w telewizją TVN, gdzie prowadzi "Kuchenne rewolucje". Kiedy okazało się, że zmarł Mariusz Walter, szef i założyciel stacji, restauratorka była zdruzgotana. Jak wiele znanych osób, zamieściła pożegnalny wpis w mediach społecznościowych. Nie wiedziała wówczas, że publikacja poniesie za sobą takie konsekwencje. Wkrótce sprawa trafiła do sądu.

Magda Gessler musiała zapłacić sporę sumę. Wszystko przez jedno zdjęcie

W pożegnalnym wpisie dotyczącym Mariusza Waltera, który Magda Gessler opublikowała w grudniu 2022 roku, użyła jego zdjęcia. Później okazało się, że nie miała do niego praw, a dodatkowo nałożyła na nie czarno-biały filtr. Po jakimś czasie odezwała się do niej fotografka, która je wykonała. Wytknęła restauratorce naruszenie praw autorskich, gdyż ta zamieściła fotografię w sieci bez zgody. Judyta Papp sama nagłośniła sprawę na Facebooku, ponieważ twierdziła, że Gessler nie zareagowała na próby kontaktu. "Publicznie narusza zarówno moje dwa osobiste autorskie uprawnienia (autorstwo i integralność utworu), jak i majątkowe prawa autorskie w sieci" - napisała fotografka i złożyła pozew do sądu. Orzeczenie wydano w lipcu 2023 roku. Magda Gessler została pociągnięta do odpowiedzialności. Sąd przyznał autorce zdjęcia odszkodowanie i zadośćuczynienie o łącznej kwocie ponad 15 tysięcy złotych. Restauratorka musiała także zapłacić koszty procesowe. Jednak mimo to sprawa ciągnęła się dalej.

Magda Gessler Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl

Magda Gessler komentuje sprawę: Ma dla mnie wymiar osobistej straty

Judyta Papp kolejny raz upubliczniła sprawę na koniec października 2023 roku. Na Facebooku napisała, że Magda Gessler rzekomo nie odbiera sądowej korespondencji. "Egzekucja przedmiotowego orzeczenia przez komornika do tej pory jest bezskuteczna, ponieważ w tym przypadku nachodzi się ona na inną egzekucję" - dodała fotografka. Powiadomiła także o wyroku grupę TVN. Co na to restauratorka?

Wspomniane czarno-białe zdjęcie dodałam emocjonalnie, pogrążona w bólu po niespodziewanej stracie wielkiego człowieka i przyjaciela. Sprawa ma dla mnie wymiar osobistej straty, a nie świadomego działania na czyjąś niekorzyść czy chęć zysku. Z szacunku i pamięci nie zamierzam dalej komentować tej sytuacji. Wszelkie roszczenia finansowe dla autorki zdjęcia zostały uregulowane - powiedziała Magda Gessler w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Również fotografka w komentarzu dla serwisu wyznała, jakie ma na ten temat zdanie. Uznała, że gdyby miała taką możliwość, to nie pozwoliłaby Gessler użyć zdjęcia. "Z wyrokiem można się nie zgadzać, ale prawomocne orzeczenia sądowe należy respektować i wykonać. Inna kwestia, to fakt, że każdy twórca (...) ma prawo decydować o tym, co tworzy i np. nie życzyć sobie tego, aby jego (...) utwór fotograficzny widniał w otoczeniu ofert produktów kulinarnych reklamowanych i sprzedawanych przez restauratorkę" - odparła.