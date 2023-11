Daniel Martyniuk nie kryje swojego szczęścia. Syn króla disco polo i nie mniej znanej Danuty Martyniuk spędził ostatnio urocze tygodnie na Bali, gdzie wziął swój drugi ślub. Niedawno świeżo upieczeni małżonkowie wrócili do Polski i ponieważ na uroczystości zabrakło ich bliskich, szybko im to wynagrodzili. Jak zdradza sam Daniel w rozmowie z Plotkiem, razem z Faustyną są już po odwiedzinach u jego rodziców.

Daniel Martyniuk zadbał o prezenty ze ślubu dla bliskich. Co im kupił?

Daniel Martyniuk nie ukrywa, że po tygodniach w tropikach, trudno mu się przyzwyczaić do jesiennej szarugi. - Nie da się ukryć, że pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza, ale szybko zaaklimatyzowaliśmy się, ciągle jednak jeszcze żyjemy wspomnieniami z Bali - mówi nam i zdradza, jakie prezenty przyszykowali z Faustyną dla swoich bliskich. Bo choć tych zabrakło ich na ślubie, to nic straconego. Będą celebrować ich miłość wkrótce na weselu, które ma się odbyć w stronach rodzinnych panny młodej.

Dzisiaj właśnie przyjechaliśmy spotkać się z moimi rodzicami, a w następny weekend pojedziemy do rodziców Faustyny do Sierpca. Mamy dla bliskich pamiątki, w tym obraz wodospadu przy którym z żoną wzięliśmy ślub. Planujemy odwiedzić też resztę rodziny - Marlenę, siostrę Faustyny z mężem i dziećmi, nasze babcie, dziadka, ciocie, wujków... Przyjechała nawet moja kuzynka z Australii, Santa z mężem, którzy zostaną już do naszej uroczystości w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i w te najbliższe dni chcemy się tym szczęściem z bliskimi dzielić - dodał w rozmowie z Plotkiem Daniel Martyniuk.

Daniel Martyniuk z żoną Faustyną Ślub Daniela Martyniuka nieważny? Panna młoda wszystko wyjaśniła. Fot. @faustynaaj/ Instagram

Daniel Martyniuk z Faustyną zadbali o tradycję. Mieli wsparcie na Bali