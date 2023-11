Sylwia Peretti w lipcu straciła ukochanego syna Patryka. Mężczyzna zginął w wypadku samochodowym razem z trzema kolegami. Celebrytka znana z programu "Królowe życia" po tej tragedii usunęła się w cień i zniknęła z mediów społecznościowych. Przerwała milczenie dopiero we wrześniu, gdy opublikowała wpis na Instagramie. Niedawno udzieliła też pierwszego wywiadu po śmierci syna, w którym opowiedziała, jak stara sobie radzić z żałobą. Sylwia Peretti od lat działa charytatywnie. Przed świętami organizowała akcję #PaczkaPeretki i pomagała wychowankom Domów Dziecka, a także seniorom. W tym roku postanowiła nie rezygnować ze swoich działań.

Sylwia Peretti po śmierci syna organizuje akcję charytatywną: Synek, jak mam to zrobić bez ciebie?

Sylwia Peretti opublikowała poruszający post, w którym napisała, że trudno jest jej działać bez ukochanego syna, jednak zrobi wszystko w swojej mocy, aby pomóc potrzebującym. "Gdy łza wzruszenia zamienia się miejscem z łzą rozpaczy, przychodzi refleksja... i myśl o Mikołaju. Mam w głowie pytanie: synek, jak mam to zrobić bez ciebie? Nie uzyskałam odpowiedzi. Mam jedynie te listy, od istot, które tak bardzo na ciebie czekają... Nie zawiodę Ich, jesteśmy jednością. Patryk, dopóki żyję, będziemy razem tworzyć dobro. Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego - byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć" - napisała. Dodała, że robi to dla syna i chętnych zaprasza do udziału w akcji.

Dlatego głównie dla ciebie, ale i dla dzieciaków, mając cię w sercu, zrobię to. Są naszą częścią. Nigdy nie przestanę być dobrym człowiekiem. Piąty rok z rzędu #paczkaperetki jest do waszej dyspozycji. Własnoręcznie napisane listy od dzieci z Domu Dziecka czekają na realizację, będą wysyłane losowo. Chętnych do wzięcia udziału, proszę o zgłaszanie się w wiadomościach prywatnych.

Tragedia nie zatrzymała Sylwii Peretti. Specjalna dedykacja dla syna fot. Instagram.com/sylwia_peretti

Sylwia Peretti opublikowała także poruszające nagranie na Instagramie. Widzimy na nim ją i jej syna przebranego za Świętego Mikołaja podczas jednej z poprzednich akcji. Obejrzycie je poniżej.