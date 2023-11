W sieci pojawiła się niezwykle smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Perepeczko. Znany marynarz, publicysta, a także pisarz odszedł w wieku 93 lat. O jego śmierci poinformowało Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w czwartek 9 listopada 2023 roku. Perepeczko mógł pochwalić się ogromnym dorobkiem autorskim. Był nie tylko mechanikiem okrętowym I klasy i wychowawcą kadr morskich, ale również autorem wielu publikacji. Jego osiągnięcia nazywane zostały "renesansowymi". Mężczyznę pożegnali zasmuceni fani.

Andrzej Perepeczko nie żyje. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przekazało smutną wiadomość

W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający post Muzeum Marynarki Wojennej. Śmierć Andrzeja Perepeczki była dla wielu osób ogromnym ciosem. Na Facebooku podkreślono jednak, że mężczyzna sporo osiągnął w swoim życiu. "(...) Wyjątkowy człowiek o renesansowym życiorysie" - czytamy w poście. Perepeczkę pożegnał również fotograf Łukasz Głowala. "Dziś odszedł mój ulubiony sąsiad" - napisał w pożegnalnym oświadczeniu. Opublikował również zdjęcie marynarza z częścią jego dorobku. "Pan Andrzej bardzo chciał, żebyśmy zrobili zdjęcie ze wszystkimi książkami, które napisał. Na tej fotografii jest może jedna trzecia, bo jeszcze nie ułożyliśmy wszystkich (...)" - dodał. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kim był Andrzej Perepeczko?

Andrzej Perepeczko urodził się 5 czerwca 1930 roku we Lwowie. Jako młody mężczyzna brał udział w II wojnie światowej, będąc członkiem Szarych Szeregów. Po jej zakończeniu poszedł do Liceum Budowy Okrętów. Z czasem skończył również Państwową Szkołę Morską. Udało mu się przejść przez wszystkie szczeble morskiej kariery. Zaczynał jako palacz, a skończył jako starszy mechanik. Spełniał się również jako wykładowca w Szkole Morskiej. Fani szczególnie kojarzyli go ze znanych fachowych publikacji. Perepeczko często pisał również książki dla młodzieży. Czytelnicy uwielbiali jeden z cykli powieści, gdzie głównym bohaterem był chłopiec o pseudonimie Dzika Mrówka. Fani z przykrością zareagowali na smutną informację o śmierci mężczyzny. "Przemiły człowiek o dużym poczuciu humoru. Zostawił po sobie piękny dorobek!", "Wielka strata, choć piękny wiek" - czytamy na Facebooku.