Anna Lewandowska bez lukratywnego kontraktu. Ujawniono powód

Specjalne bożonarodzeniowe reklamy Apartu ukazują się już od kilku lat. Ogromny rozgłos zyskały jednak w 2020 roku, gdy Klub Komediowy sparodiował spot. Filmik z "piękną i długą reklamą Apartu" stał się viralowym hitem, który do dziś został obejrzany trzy i pół miliona razy, zapewniając firmie ogromne zasięgi. W słynnym spocie udział wzięły Julia Wieniawa, Małgorzata Socha oraz Anna Lewandowska. W tym roku świąteczna reklama biżuteryjnej marki została jednak nagrana już bez udziału trenerki.

Anna Lewandowska zakończyła współpracę z Apartem. Przedstawiciel komentuje

Annę Lewandowską mogliśmy oglądać także w świątecznej reklamie marki w 2021 roku. Za to rok temu Apart zdecydował się na stworzenie spotu z samą Małgorzatą Sochą i jej bliskimi. Tegoroczna kampania trafiła już do mediów, a na nagraniach oprócz gwiazdy "Przyjaciółek" można zobaczyć także Julię Wieniawę oraz dwie nowe ambasadorki marki - Magdalenę Boczarską oraz Marię Dębską. Co natomiast z "Lewą"? Odpowiedź na to pytanie jest dość prozaiczna. Okazuje się, że umowa trenerki z Apartem po prostu wygasła w ubiegłym roku.

Współpraca marki Apart z Anną Lewandowską była niezwykle owocna i satysfakcjonująca. Zawarliśmy umowę na czas określony i ta skończyła się z początkiem 2022 roku - ujawnił Dyrektor Marketingu firmy Apart Michał Stawecki w rozmowie z Pudelkiem.

Anna Lewandowska doceniona przez hiszpańskie media

Mimo zakończenia jednej ze współprac Anna Lewandowska na brak pracy i zająć raczej nie może narzekać. Wiedzą o tym zresztą już nie tylko Polacy. Pod koniec października ukochana Roberta Lewandowskiego pochwaliła się w mediach społecznościowych, że została doceniona przez hiszpańskie media. Obszerny artykuł na temat Lewandowskiej ukazał się na łamach portalu Mundo Deportivo, a dziennikarze rozpływali się nad jej talentem biznesowym. "Imperium Anny Lewandowskiej w Polsce: oto jej firmy, które odniosły sukces" - brzmi tytuł publikacji. Nazwano ją także "jedną z najpopularniejszych osobistości w Polsce".