Magdalena Stępień ma za sobą medialny związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Para już po rozstaniu przeżyła tragedię, gdy zmarł ich roczny syn Oliwier. W czerwcu piłkarz udzielił wywiadu Żurnaliście, w którym nie oszczędzał także byłej partnerki. Magdalena Stępień nie chce ponownie przeżywać podobnych sytuacji. O tym, dlaczego nie afiszuje się z nowym związkiem, opowiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Magdalena Stępień nie pokazuje partnera. "Życie jest dynamiczne"

Bolesne doświadczenia nauczyły Magdalenę Stępień, żeby szczegóły życia prywatnego zachowywać dla siebie. - To wygląda tak, że życie jest dynamiczne, lubi się zmieniać. Nauczona doświadczeniami zrozumiałam, że lepiej nie pokazywać partnera, dopóki nie jest się pewnym, choć ta pewność nigdy nie będzie w 100 proc. - mówi. W dalszej części wypowiedzi odniosła się do poprzedniego związku.

W poprzedniej relacji bardzo medialnej pokazywałam bardzo dużo życia prywatnego, co przełożyło się na medialne bolesne rozstanie. Dlatego uważam, że lepiej pewne rzeczy, sytuacje, miłości itp. trzymać dla siebie. W razie ewentualnych zmian człowiek nie odczuje tak tego, a ludzie powstrzymają się od zbędnych komentarzy - dodała.

Magdalena Stępień o nowym związku. Dlatego nie pokazuje partnera fot. Instagram.com/magdalena___stepien

Magdalena Stępień odpowiedziała hejterom i wspomniała o partnerze

Kiedy syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka zachorował, modelka założyła zbiórkę na jego leczenie. Niektórzy wciąż atakują ją, twierdząc, że nie rozliczyła się z niej, a stać ją na drogie wakacje. Niedawno Stępień odwiedziła Dubaj. W emocjonalnym wpisie influencerka odniosła się do przykrych słów i nawiązała do swojego partnera. "Minęło prawie półtora roku od śmierci mojego syna! Od września zeszłego roku regularnie pracuję i zarabiam pieniądze! Serio, ile jeszcze będziecie mnie dojeżdżać, że żyję za nieswoje pieniądze? Ile jeszcze będziecie mnie niszczyć drodzy hejterzy? (...) A co, jeśli oprócz tego, że pracuję, mam partnera, który dba o mnie, o nas, o naszą przyszłość? Nie pozwolę na dalsze pomówienia, nie pozwolę na niszczenie mnie i mojej psychiki! Nigdy w życiu nie miałabym sumienia, aby wydać pieniądze zebrane na leczenie mojego synka na coś innego!" - pisała. Zdjęcia Magdaleny Stępień z jej poprzednim partnerem znajdziecie w galerii na górze strony.

