"Kabaret na żywo. Młodzi i moralni" zniknął z Polsatu w związku z wyborami parlamentarnymi, jednak do ramówki już później nie powrócił. Choć widzowie cały czas łudzili się, że stacja wznowi uwielbiany przez nich show, szanse na to z tygodnia na tydzień stawały się coraz mniejsze. Teraz nie ma już złudzeń, że format na dobre pożegnał się z Polsatem. Twórcy "Kabaretu na żywo", czyli Robert Górski i Kabaret Młodych Panów, odnieśli się do sprawy we wspólnym poście na Instagramie.

Artyści "Kabaretu na żywo" pożegnali widzów

"Program Młodzi i Moralni dobiegł końca. Program był wyjątkowy nie tylko przez swą formę bazującą na aktualnościach, ale też przez ludzi, którzy go tworzyli, pełni profesjonalizmu, szczerości i wzajemnego szacunku" - czytamy we wpisie. Artyści podziękowali m.in. reżyserowi Konradowi Smudze, a także Ninie Terentiew, byłej dyrektorce programowej stacji. Przy okazji pozwolili sobie na pewną złośliwość w stronę Edwarda Miszczaka.

Dziękujemy pani Ninie Terentiew, która zawsze była nam przychylna i póki miała wpływ na politykę stacji, nigdy nie działa nam się krzywda - napisano.

Kabareciarze podziękowali także kolegom, na wsparcie których mogli liczyć, a także tym, którzy przez lata pojawili się wraz z nimi na polsatowskiej scenie. Ostatnie zdanie skierowali jednak do widzów. "A najbardziej dziękujemy wam, widzom, za to, że byliście z nami, za to, że chcieliście nas oglądać, bo to dla was tworzyliśmy ten program. Do zobaczenia na występach estradowych w całej Polsce lub w innych projektach medialnych" - czytamy.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.