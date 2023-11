Daniel Martyniuk niedawno ożenił się po raz drugi. Jego wybranką została Faustyna, z którą spotykał się kilka lat temu, a później do siebie wrócili. Ceremonia odbyła się na Bali. W 2018 roku jednak media rozpisywały się o jego ślubie z Eweliną Golczyńską, z którą syn gwiazdora disco polo wychowuje córkę Laurę. Para rozstała się w atmosferze skandalu, a sąd orzekł rozwód z winy Daniela. Nie brakowało wzajemnych oskarżeń i obrzucania się błotem. Wygląda na to, że relacje między byłymi partnerami się poukładały, a Daniel Martyniuk jest obecnie szczęśliwym mężem Faustyny. W rozmowie z Pudelkiem syn Zenka Martyniuka wyznał, że myśli o unieważnieniu ślubu kościelnego. Według jego obecnej żony ma ku temu powody.

Daniel Martyniuk o unieważnieniu ślubu kościelnego. "To nie jest takie łatwe"

Daniel Martyniuk drugi ślub wziął na Bali. Jego obecna żona zapewniała, że jest on ważny w Polsce. "Wszystkie dokumenty po ceremonii zostały przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego" - mówiła. Martyniuk planuje wziąć także ślub kościelny w Polsce razem z Faustyną. - Trzeba wziąć ten rozwód kościelny. Wiadomo, to nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że to zrobimy - powiedział Pudelkowi. Na pytanie, czy zrobi to w porozumieniu z byłą żoną, odpowiedział: - To papież daje ten rozwód albo inne wnioski trzeba przedstawić. Wtrąciła się jednak Faustyna, która zapewniła, że są ku temu przesłanki. Zdjęcia ze ślubu Daniela i Faustyny znajdziecie w galerii na górze strony.

U Daniela to nie była złamana jedna przesłanka, ale kilka, co do unieważnienia tego ślubu, także myślę, że większego problemu tutaj nie będzie.

Kiedy można wziąć rozwód kościelny?

Według prawa kościelnego nie można rozwiązać związku małżeńskiego, jednak można unieważnić ślub. Przesłankami do tego są niezgodność konsensualna, wady zgody małżeńskiej lub przeszkody zrywające oraz braki w formie kanonicznej. Wśród znanych osób unieważnienie ślubu kościelnego udało się uzyskać m.in. Jackowi Kurskiemu, który poślubił po raz drugi w kościele Joannę Kurską czy Adamowi Sztabie i Dorocie Szelągowskiej.

