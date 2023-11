Nowy zabieg Małgorzaty Rozenek ubawił jej męża. Fanów mniej. "To jest obsesja"

Małgorzata Rozenek znana jest nie tylko z programów telewizyjnych, ale też z bardzo dużej dbałości o wygląd i kondycję, o czym często informuje fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Celebrytka chętnie wstawia InstaStories z treningów, które nierzadko zaczyna bladym świtem. Nie ukrywa także, że korzysta z różnych zabiegów pielęgnacyjnych i odwiedza gabinety kosmetyczne. Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek jest także wielbicielką terapii przeprowadzanej za pomocą komory hiperbarycznej.

Małgorzata Rozenek w komorze hiperbarycznej. Fani mają wątpliwości

Co więcej, wiele wskazuje na to, że komorę hiperbaryczną Małgorzata Rozenek ma nawet... we własnym domu. Ten fakt ujawnił mąż celebrytki, który wstawił zdjęcie ukochanej znajdującej się we wnętrzu komory z maską tlenową na twarzy i książką w ręce. Taki widok, który Radosław Majdan zastał z samego rana, ewidentnie niezwykle go rozbawił. "Kiedy wstajesz rano, a twoja żona odlatuje w kosmos" - zażartował w Instagramowym poście.

Choć o stosowaniu komór hiperbarycznych, czyli terapii z wykorzystaniem wysokiego stężenia tlenu pod ciśnieniem, głośno jest już od paru ładnych lat, wielu internautów ze sporym przekąsem komentowało pomysł Małgorzaty Rozenek. "Myślą, że będą żyć wiecznie", "To jest obsesja", "To już lekka przesada" - czytamy pod wpisem.

Sądzimy jednak, że Małgorzacie Rozenek nie chodzi w tym wypadku raczej o przedłużenie życia ani nawet odmłodzenie. Jak czytamy na stronie zdrowie.gazeta.pl, zabiegi w komorze hiperbarycznej poleca się bowiem m.in. sportowcom, a w ostatnim czasie celebrytka poddaje swoje ciało dość dużemu wysiłkowi. Rozenek pracuje nad zdjęciami do nowego programu TVN "Pokonaj mniej, jeśli potrafisz", w którym podejmuje ekstremalne, sportowe wyzwania rzucane jej przez znanych mężczyzn, a na przygotowanie do każdego z nich każde z nich ma zaledwie cztery tygodnie. Intensywna praca trwa, a show ma trafić do emisji wiosną przyszłego roku. Małgorzata Rozenek chętnie relacjonuje nagrania z katorżniczych treningów, mimo że z krytyką w komentarzach spotyka się nagminnie. Ostatnio celebrytka postanowiła nawet zareagować na aferę o... rozpuszczone podczas wspinaczki włosy.