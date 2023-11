Wygląda na to, że Rafał Brzozowski od zawsze marzył o sławie. Mało kto to pamięta, ale nim zaczął karierę w TVP, występował w zespole K.Martin. Później wystąpił w pierwszej edycji "The Voice of Poland", a następnie wydał kilka albumów. Widzowie doskonale znają go jako gospodarza takich formatów jak: "Jaka to melodia?", "Koło Fortuny" czy "The Voice Senior". Co ciekawe, Rafał Brzozowski, podobnie jak jego ojciec, utytułowany zapaśnik Zdzisław Brzozowski, interesował się zapasami. Nie zdecydował się jednak na karierę sportową przez kontuzję. Tę drogę obrał za to jego młodszy brat Adam Brzozowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje plotki o swoich relacjach. "To jest trochę nieuczciwe"

Rafał Brzozowski ma zdolnego młodszego brata. To piłkarz

Rafał Brzozowski studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i ukończył specjalizację pozwalającą mu być nauczycielem wychowania fizycznego. Przez kilka lat pracował jako trener personalny na siłowni, a jego pasją były sporty walki. W 2006 roku Brzozowski zdobył nawet brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. To właśnie zapasy uprawiał przez 12 lat, dopóki nie nabawił się urazu kręgosłupa. Prezenter przerwał wówczas karierę sportową i zaczął stawiać pierwsze kroki na scenie muzycznej.

Okazuje się jednak, że ze sportem na stałe związał się jego brat Adam. Rafał Brzozowski rzadko mówi o rodzinie - podczas jednego z czatów z fanami wspomniał, że ma dwóch braci, młodszego o dwa lata Pawła oraz młodszego o 17 lat Adama. W 2013 roku zabrał drugiego z wymienionych do studia "Dzień dobry TVN", gdzie pod czujnym okiem Kingi Rusin i Bartosza Węglarczyka piekli ciasto czekoladowe. Już wtedy nastoletni wówczas Adam mówił, że "skupia się na sporcie i trochę na nauce, ale to drugie nie wychodzi" (archiwalne zdjęcia braci Brzozowskich znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). Jak widać, miłość do sportu w nim rozkwitła, bo obecnie 25-latek jest piłkarzem. Adam Brzozowski zadebiutował w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki w sezonie 2013/2014. Później zaczął grać w Zniczu II Pruszków, Hutniku Warszawa i Chełmiance Chełm. Od 2021 roku jest związany z zespołem Mławianki Mława, w którym gra na pozycji pomocnika.

Rafał Brzozowski o ukochanej

Rafał Brzozowskie mało mówi nie tylko o rodzinie, lecz także o życiu uczuciowym. W kwietniu 2021 roku opublikował w mediach społecznościowych lakoniczne oświadczenie, w którym poinformował o rozstaniu z wieloletnią partnerką Anną Tarnowską. Niedawno jednak w rozmowie z portalem Jastrząb Post opowiedział nieco o związku z obecną ukochaną. "Jesteśmy na bardzo dobrym etapie tej miłości. Miłość rośnie wokół nas, jak śpiewał kiedyś jakiś wokalista. (...) Ja naprawdę jestem szczęśliwy i jest mi dobrze tak, jak jest" - wyznał. Z kolei jakiś czas temu Edyta Górniak podsycała plotki o romansie z Brzozowskim.