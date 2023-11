Miała być drugą Beatą Kozidrak. Karierę gwiazdy lat 80. przerwała tragedia

Niektóre gwiazdy, które muzyczne kariery rozpoczynały w latach 70. czy 80., na rynku doskonale radzą sobie do dziś. Inne, choć także nie brakowało im talentu czy charyzmy, nie zdołały odnieść takiego sukcesu. Takim przykładem jest Jolanta Arnal, która do dziś znana jest głównie z jednego przeboju skierowanego do dzieci.

Wróżono jej wielką karierę. Jolanta Arnal zniknęła z rynku muzycznego

Pochodząca ze Świdnika Jolanta Arnal muzyką pasjonowała się od najmłodszych lat, biorąc udział w licznych konkursach. Wokalistka dołączyła do świdnickiego zespołu Ikersi, który w latach 70. zaczął zdobywać ogólnopolską popularność. W 1972 roku grupa wzięła udział w Koncercie Debiutów w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie udało im się zdobyć nagrodę. Choć dla Arnal taki sukces mógł z powodzeniem stać się trampoliną do błyskawicznej kariery, postanowiła najpierw zdobyć wykształcenie - w dodatku zupełnie niezwiązane z muzyką. Jolanta Arnal studiowała filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a, jak donosi Pomponik, jeszcze podczas studiów poznała męża, który z wykształcenia jest oboistą. W 1978 roku para powitała na świecie córkę Natalię.

Na przełomie lat 70. i 80. Jolanta Arnal dołączyła do pochodzącej z Lubartowa grupy Quo Vadis. W zespole była wokalistką, napisała też tekst jednej z piosenek. Mówiono, że wokalistka zrobi karierę na miarę Beaty Kozidrak. Koncertowali po całej Polsce, jednak karierę zespołu przerwał poważny wypadek samochodowy. Do tragedii doszło w 1980 roku, gdy wracali z zakończonej trasy. Jak podaje lubartowskigaraz.pl, Arnal znajdowała się na siedzeniu pasażera, a w wyniku kolizji połamała miednicę. Problemy zdrowotne sprawiły, że na pewien czas zniknęła ze sceny muzycznej.

Byłam połamana od pasa do kolan. Przeżyłam koszmar. Nikt nie przypuszczał, że będę chodzić. Tylko ja w to mocno wierzyłam, a wiara - jak wiadomo - czyni cuda - miała mówić w rozmowie z "Kurierem Lubelskim", cytowana przez wp.kobieta.pl.

Jolanta Arnal Jolanta Arnal, Fot Wojtek Jargilo / Agencja Gazeta

Po kilku latach Jolancie Arnal udało się wznowić karierę. W 1984 rok wydała singiel z zespołem Krater, a rok później próbowała swoich sil jako solistka. W 1985 roku ukazał się jej debiutancki - i jedyny - album zatytułowany "Jola Arnal", do którego samodzielne stworzyła teksty wszystkich piosenek. Płyta przeszła jednak bez większego echa. Do dziś jednym z największych hitów Jolanty Arnal jest utwór dla dzieci "Smerfetko, Smerfetko", który nagrała w 1988 roku wspólnie z dziesięcioletnią wówczas córką. Natalia Arnal poszła zresztą w ślady mamy i zawodowo zajmuje się muzyką.