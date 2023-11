W 2022 roku media rozpisywały się o awanturze, jaka wywiązała się w Busku-Zdroju między ojcem Joanny Opozdy a jego żoną, która nie mogła dostać się do zabarykadowanego mieszkania. Na miejscu prawie doszło do tragedii. Dariusz Opozda opublikował w sieci nagrania, na których widać było jak strzela z broni do drzwi, za którymi stała jego żona, ciężarna wówczas córka Joanna Opozda i jej partner Antek Królikowski. - Ty k***o stara wiesz, co się, k***a, za moment stanie. No, dawaj! - krzyczał ojciec aktorki. Mężczyzna pokazał na filmie również ślady kul na drzwiach. Ojciec aktorki użył rewolweru czarnoprochowego, co ciekawe, broń zabrano mu dopiero dzień po zdarzeniu. Nagranie, które opublikował bardzo szybko zniknęło z sieci, a sprawą strzelaniny zajęła się policja, a potem prokuratura. Postępowanie w sprawie Dariusza Opozdy toczyło się z dwóch artykułów Kodeksu Karnego - używanie gróźb karalnych, oraz narażanie życia bądź zdrowia ludzi, ale mężczyzna nie usłyszał żadnych zarzutów, a sprawa została ostatecznie umorzona. Co dziś dzieje się z Dariuszem Opozdą? W najnowszym wywiadzie wyjawił, co zrobił z bronią.

Dariusz Opozda odzyskał swoją broń. Ojciec Joanny Opozdy trzyma ją blisko siebie. "a sytuacja nauczyła mnie, że na policję nie ma co liczyć"

Takiego finału strzelaniny w domu Opozdów z pewnością nikt się nie spodziewał. Broń, którą Dariusz Opozda użył w trakcie awantury, już do niego wróciła. - Zabezpieczony rewolwer zwrócono właścicielowi, bo taki rodzaj broni można posiadać bez zezwolenia - powiedział w rozmowie z "Faktem" asp.szt. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Jak Dariusz Opozda podkreślił w rozmowie z tabloidem, śpi z bronią pod poduszką. – Nadal czuję się zagrożony. Ta sytuacja nauczyła mnie, że na policję nie ma co liczyć – podkreślił.

Dariusz Opozda o relacji z rodziną. Antoniego Królikowskiego zaprosił na wakacje. "Rozmawiamy ze sobą"

W dalszej części wywiadu z "Faktem" Darusz Opozda podkreślił, że nadal nie ma dobrej relacji ze swoimi córkami. Joanna Opozda po całym zdarzeniu wytoczyła swojemu ojcu sprawę o naruszenie dóbr osobistych. Jak się okazuje, największy przełom pojawił się w relacjach Dariusza Opozdy z Antonim Królikowskim. - Wybaczyłem mu to wszystko, bo wiem, że dał się wmanewrować w całe to zajście. Nie mam do niego już żadnych pretensji. Rozmawiamy ze sobą, nawet zaproponowałem mu urlop na Madagaskarze w moim hotelu - podkreślił ojciec celebrytki.

