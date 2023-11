Piotr Kupicha w 2005 roku poślubił swoją wieloletnią partnerkę Agatę Fręś, z którą doczekał się dwóch synów. Rosnąca popularność zespołu i liczne zobowiązania zawodowe muzyka z czasem sprawiły jednak, że małżonkowie zaczęli się rozmijać. Związek nie przetrwał próby czasu, a Fręś i Kupicha w 2013 roku sfinalizowali rozwód. Obecnie muzyk układa sobie życie u boku drugiej żony, Eweliny Sienickiej-Kupichy, z którą wychowuje dwie córki. Wygląda jednak na to, że z byłą partnerką Piotr Kupicha cały czas dogaduje się bardzo dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Nowak o kolejnym dziecku

Piotr Kupicha powitał na świecie czwarte dziecko. Mówi o reakcji byłej żony

Piotr Kupicha i Ewelina Sienicka-Kupicha pierwsze wspólne dziecko powitali na świecie w 2014 roku, pół roku po tym, gdy muzyk sfinalizował rozwód z pierwszą żoną. Lider Feel temat rodzicielstwa poruszył w wywiadzie z tygodnikiem "Na Żywo". Między córkami pary jest niemal dziesięć lat różnicy, a wokalista przyznał, że wraz z żoną długo myśleli, że ich rodzina już się nie powiększy. "Poczułem, że zaczął się wyjątkowo piękny czas. Nie przeszkadza mi wcale, że Laurka wywróciła nasze życie do góry nogami. Jest pięknie" - opowiada Kupicha. Spora różnica wieku jest także między najmłodszą pociechą a najstarszymi synami muzyka, którzy urodzili się kolejno w 2005 i 2009 roku. Kupicha podkreśla jednak, że najważniejsze jest to, iż są rodziną. Dodał też, że jego synowie opiekują się siostrą, a ona jest zapatrzona w starszych braci. Muzyk na wsparcie może liczyć także ze strony byłej żony.

Kiedy doczekałem się drugiej córki, moja pierwsza żona, Agata, też mi pogratulowała. Zawsze byliśmy w dobrych relacjach po rozstaniu, tak jest do dziś - wyjawił.

Piotr Kupicha, Ewelina Sienicka Instagram / @ewelinasienicka_kupicha

Piotr Kupicha opowiadał o rozstaniu z pierwszą żoną

Piotr Kupicha nie ukrywał, że na rozpad jego pierwszego małżeństwa duży wpływ miała jego praca. Nieco ponad dekadę temu Feel był u szczytu popularności, a muzyk, jak przyznał w rozmowie z "Grazią", zaczął "żyć we własnym świecie". "Ten proces psucia się związku trwał długo. Takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Tak to można się co najwyżej pokłócić, ale z jednej kłótni nie ma rozwodu. Nie można mieć żadnych pretensji do Agaty, mojej byłej żony, że najzwyczajniej w świecie tego nie wytrzymała" - opowiadał. Kupicha i Sienicka pobrali się w 2018 roku. Obecna żona lidera Feel to była modelka i uczestniczka konkursów piękności. Obecnie prowadzi salon zajmujący się wykonywaniem makijażu permanentnego.