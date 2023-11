Małgorzata Socha może pochwalić się dużym dorobkiem aktorskim. Nie da się ukryć, że przez wiele lat kariery stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek. Kobieta aktywnie udziela się również w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad milion użytkowników. Rzadko jednak porusza tematy życia prywatnego. Internauci byli zaskoczeni, gdy w sieci pojawiło się to zdjęcie. Czyżby aktorka zdecydowała się na szczere wyznanie?

Małgorzata Socha poruszyła ważny temat. Chodzi o pewien wątek w "Przyjaciółkach"

Oficjalny profil Polsatu na Instagramie opublikował zdjęcie Małgorzaty Sochy. Czarno-biała fotografia była jednak nietypowa. W rękach aktorki znalazł się transparent z napisem "Nie mam macicy". Fani zastanawiali się, czy przypadkiem kobieta nie zdecydowała się na szczere wyznanie. Opis pospieszył z wyjaśnieniami. "W serialu "Przyjaciółki" zostaje poruszony ważny temat kobiecych spraw. Serialowa Inga przechodzi operację usunięcia macicy. Jak to może wpływać na samopoczucie naszej bohaterki?" - napisano pod postem w mediach społecznościowych. W najbliższym czasie w znanej produkcji Polsatu pojawi się zatem niezwykle ważny wątek zdrowia. Będziecie oglądać? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Fanki serialu odpowiedziały na zdjęcie Małgorzaty Sochy. Podzieliły się własnymi historiami

Fanki "Przyjaciółek" zareagowały na zdjęcie na profilu na Instagramie. Dużo kobiet było zachwyconych tematem podejmowanym przez producentów. "W tym sezonie została poruszona już druga choroba i bardzo dobrze, może serial uświadomi kobiety i nie tylko" - czytamy. Niektórzy postanowili podzielić się swoimi historiami związanymi z przebytą histerektomią. "Ja jestem już osiem lat po usunięciu macicy i mam się bardzo dobrze. Nie straciłam na kobiecości, nawet słyszę bardzo często komplementy. A co najważniejsze pozbyłam się mięśniaków i nareszcie nie mam anemii" - wyznała jedna z widzek "Przyjaciółek". ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Socha postawiła sprawę jasno. To koniec zdjęć do "Przyjaciółek". Reakcja fanów szokuje