11 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest święto żołnierzy, którzy dzielnie służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. 11 listopada przypada także rocznica zawarcia rozejmu kończącego I wojnę światową (rozejm w Compiègne), a więc Dzień Pamięci. O tej dacie pamiętają książę Harry i Meghan Markle, którzy kilka dni przed świętem oddali cześć żołnierzom w San Diego.

Książę Harry i Meghan Markle uczcili pamięć weteranów. Charakterystyczny gest

Znane małżeństwo postanowiło dołączyć do fundacji Navy SEAL i dlatego razem przybyli na otwarcie nowej bazy szkoleniowej dla wojskowych. Tego dnia para spotkała się z żołnierzami oraz ich bliskimi na terenie Camp Pendleton. Małżeństwo postawiło z tej okazji na czarne, eleganckie stroje. Syn króla Karola III wskoczył w garnitur i białą koszulę. Podobny styl wybrała Meghan Markle. Aktorka także tego dnia prezentowała się w czarnym garniturze, który zestawiła z czarnym, dopasowanym topem. To, co jednak wyróżniało małżonków, to przypinki, które pojawiły się na klapach ich marynarek. Ozdoby przypominające mak, nie były przypadkowe. Symbolizują one hołd dla tych, którzy polegli w dwóch wojnach światowych oraz w czasie konfliktów zbrojnych. W tych strojach małżeństwo prezentowało się od samego początku wydarzenia. Towarzyszyli bowiem dyrektorce fundacji Navy SEAL podczas przecięcia czerwonej wstęgi. Przypomnijmy, że symboliczne broszki przedstawiające mak, Meghan i książę Harry z dumą nosili jeszcze podczas Dnia Pamięci i Dnia Weterana, kiedy pełnili obowiązki względem rodziny królewskiej. Niedawno podobną ozdobę na klapie marynarek mieli również księżna Kate oraz książę William, co możecie zobaczyć w galerii, w górnej części artykułu.

Książę Harry i Meghan Markle zostali olani przez króla Karola III?

We wtorek 14 listopada przypadają 75. urodziny brytyjskiego monarchy. Naturalnie ten dzień spędzi w gronie najbliższych, jednak media donoszą, że zabraknie podczas przyjęcia jego syna księcia Harry'ego i Meghan Markle. "Komunikacja między królem a księciem Harrym jest nadal dość słaba. Niewiele rozmawiają, jeśli w ogóle" - dowiadujemy się z "The Telegraph". Król Karol ma nawet nie próbować ukrywać faktu, że nie chce widzieć syna na oczy. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.