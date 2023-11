Samuel Pereira chce pozwać Tomasza Lisa. Nie daruje mu "portugalskiej znajdy"

Wkrótce konflikt Samuela Pereiry i Tomasz Lisa może przenieść się do sądu. Do tej pory byliśmy świadkami ich kłótni w sieci. Wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info zapowiedział, że zajmie się tą sprawą i planuje pozwać dziennikarza, który go obraził. Co więcej wiadomo na ten temat?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Rozenek-Majdan otrzymałaby propozycję z TVP?

Samuel Pereira chce iść do sądu z Lisem. Odpiera atak: Jestem Polakiem

Od czego zaczął się cały konflikt? Wszystko miało miejsce na X (dawniej Twitterze). Zbigniew Boniek pozwolił sobie sarkastycznie skomentować wypowiedź Bronisława Wildsteina, który określił prezeskę Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską "najważniejszym autorytetem prawniczym w Polsce". Były piłkarz zapytał wprost: "Kim jest ten gość?". Do dyskusji włączył się wówczas Samuel Pereira, polski publicysta portugalskiego pochodzenia. "Ten z lokami? To maskotka Jaruzelskiego, która w czasie stanu wojennego występowała w telewizji w koszulce ZSRR" - oznajmił wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info. Z kolei Tomasz Lis odpowiedział mu w kontrowersyjny sposób. "Gdy po meczu z ZSRR na mistrzostwach świata w Hiszpanii, remisie, który dał nam awans do półfinałów mistrzostw świata, Boniek wszedł do telewizyjnego studia w koszulce z napisem CCCP, to cała Polska wiedziała, że to skalp. Dziś portugalska znajda Pereira uznaje to za dowód kolaboracji Bońka z komunistami. My jesteśmy generalnie tolerancyjni i gościnni, ale lepiej, żeby korzystający z tego nie testowali arogancją granic tej gościnności, bo może być niemiło" - napisał. Pereira nie mógł przejść obok tego komentarza obojętnie.

Jestem Polakiem i Tomasz Lis tego nie zmieni. Idę do sądu, licząc na sprawiedliwość i ukrócenie jego bezkarności - zapowiedział ostro na X (dawniej Twitterze).

Samuel Pereira chce walczyć z Lisem w sądzie fot. KAPiF.pl

Samuel Pereira był zaskoczony postawą Lisa

Wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info najpierw pochylił się nad treścią wpisu dziennikarza. Przed ogłoszeniem swych planów dotyczących skierowania sprawy na drogę sądową, dał upust swemu zaskoczeniu. - (abstrahując od bajek, że Boniek podlizywał się komunistom (fakt), ale ironicznie) Kim jest Tomasz Lis, że pisze o mnie - człowieku, który urodził się w Polsce i tutaj mieszka, od lat wychowuje swoje dzieci w tradycji i kulturze polskiej, mówi i myśli po polsku - w ten sposób? - napisał na X (dawniej Twitterze). Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Samuel Pereira chce walczyć z Lisem w sądzie fot. KAPiF.pl