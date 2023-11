Gospodyni "Dzień dobry TVN" to kobieta wielu talentów. O poranku potrafi prowadzić śniadaniówkę, a wieczorem chodzi po wybiegu, co niejednokrotnie pokazała na swoim Instagramie. Tym razem widzieliśmy Paulinę Krupińską w roli tancerki. Jak sobie poradziła z tym zadaniem?

Paulina Krupińska zatańczyła z mężem. Kaczorowska: Ma niezwykłą naturalność

Prezenterka z radością obwieściła fanom swoją rolę w klipie do najnowszego utworu Zakopower i Beli Komoszyńskiej. "Kochani, a teraz będzie mój debiut. Wystąpiłam w teledysku do mojej ulubionej piosenki "Szczęście". Jakiś gość mówi: 'chodź, potańczymy'. A że bardzo lubię tańczyć, mówię: 'wchodzę w to'" - wspomniała na Instagramie. Sam klip zawiera kilka krótkich fragmentów z romantycznego tańca Krupińskiej i Karpiela-Bułecki. Zapytaliśmy się Agnieszki Kaczorowskiej, jak ocenia umiejętności prezenterki na parkiecie.

Wiele tańca to tam nie ma, żeby to oceniać profesjonalnym okiem. Natomiast od razu widać, że Paulina ma niezwykłą naturalność i płynność ruchu. Z tego co wiem, to chyba kiedyś uczyła się tańczyć i to od razu widać. W tym teledysku i w tym tańcu są piękne emocje, to jest prawdziwe i dzięki temu wspaniale się to ogląda - oceniła ekspertka.

Jak Krupińska poznała przyszłego męża?

Ta relacja ciekawi wielu. Sami zainteresowani nie wypowiadają się za często na temat ich małżeństwa. W rozmowie z Katarzyną Burzyńską z Radia Kolor, muzyk opowiedział szerzej o początkach relacji z Krupińską. - Nie było Instagrama, zdaje się. Był Facebook. Coś tam pisaliśmy przez Messengera. Paulina lubi dzieci, zobaczyła gdzieś dziewczynkę, która śpiewała piosenkę "Boso", bo to akurat był czas, gdy ta piosenka się ukazała. No i ona wysłała mi jakiś filmik i tak to się zaczęło - wspominał Karpiel-Bułecka. Para stanęła na ślubnym kobiercu 26 lipca 2018 roku. Uroczystość odbyła się w górach. Małżeństwo wychowuje razem dwójkę potomstwa - Antoninę i Jędrzeja. Co ciekawe, wiele osób myśli, że cała rodzina mieszka w polskich górach. Krupińska w jednej z rozmów z nami rozwiała te wątpliwości. Tak naprawdę żyje na co dzień z najbliższymi w stolicy.

