Patrycja Widera miała za sobą udział w formatach TVN, czyli "Projekcie Lady" oraz "Szkole". Pasjonowała się ponadto muzyką rozrywkową - w 2020 roku mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć jej utwór "Wyrąbane" z Kamilem Kossakowskim. Klip zdobył dwa i pół miliona odsłon. Widera odeszła w wieku 24 lat. Dokładna przyczyna zgonu nie jest znana. Wiadome jest jednak, że w ostatnim czasie influencerka przebywała w szpitalu, o czym pisaliśmy tutaj. Po śmierci Widery internauci zaczęli zbierać fundusze na jej pogrzeb. Zbiórka przeszła najśmielsze oczekiwania.

Patrycja Widera ma wiernych fanów. Pomogli zebrać pieniądze na jej pogrzeb w błyskawicznym tempie

"To ogromna strata dla nas wszystkich! Patrycja zapoczątkowała polskiego TikToka, była zawsze dla nas... Bawiła, rozśmieszała, pokazywała część swojego świata i spojrzenie na nie. Często swoim podejściem wyciągała z dołka emocjonalnego czy dodawała sił. Jest już za późno na cokolwiek, na 'kocham cię', 'przepraszam'... Ale nie jest za późno, żeby Patrycję godnie pożegnać i wspólnie złożyć się na pożegnanie i pomnik od nas wszystkich. Zasłużyła na to! Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na godną organizację pogrzebu oraz drugą część na pomnik. W całości pieniądze zostaną przekazane rodzinie" - możemy przeczytać na stronie zbiórki. Cel został ustalony na 50 tys. zł, zaś po dwóch godzinach od rozpoczęcia zrzutki kwota przekroczyła ten próg o ponad dwa tysiące. To tylko pokazuje, jak wielu fanów zgromadziła influencerka.

Patrycja Widera współpracowała ze znanymi tiktokerami. Jeden z nich tak o niej napisał

Sebastian Kowalczyk to jeden z najbardziej znanych polskich twórców na TikToku. Zgromadził na tej platformie ponad cztery miliony obserwatorów. Razem z Widerą nagrywał treści w ramach grupy Artystyczni. "Dziś już ciebie nie ma, ale nadejdzie dzień kiedy się spotkamy i będziemy szczęśliwi na wieki. Za zgodą mamy informuję, że @widupa z nami już nie ma, ale u góry jest szczęśliwa. Uszanujmy prywatność rodzin" - oznajmił w pożegnalnym poście na Instagramie. Po zdjęcia dot. artykułu zapraszamy do galerii.

