Małgorzata Rozenek należy do grona celebrytek, które z ogromną przyjemnością relacjonują życie w mediach społecznościowych. Prezenterka przyzwyczaiła swoich odbiorców do odsłaniania kulis życia codziennego. Na jej profilu możemy znaleźć między innymi zdjęcia w rodzinnym gronie, z treningów czy pracy zawodowej. Nierzadko są to również wpisy o tematyce społecznej czy politycznej. W ostatnim czasie fani wychwycili, że u "perfekcyjnej" zrobiło się nieco cicho. Gwiazda TVN-u wyjaśniła, dlaczego stała się mniej aktywna na Instagramie.

Małgorzata Rozenek zwolniła tempo na Instagramie. Skupia się na pracy

Małgorzata Rozenek przyznała, że przez natłok pracy obawia się o atrakcyjność swojej codzienności dla instagramowych standardów. - Czas, w którym teraz jestem, jest dosyć szczególny i tak się zastanawiałam, jak się z wami komunikować, bo nie ukrywam, że trochę mi was brakuje. Czytając wiadomości, pytacie, co u mnie, bo rzadziej się odzywam niż zwykle, ale to dlatego, że powtarzalność mojej rutyny codziennej jest, albo boję się, że może być dla was po prostu nudna - zaczęła swoją relację. Rozenek wyznała, że skupia się obecnie na swoim nowym show "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", co całkowicie pochłania jej czas. - Ja jestem teraz w bardzo specyficznym okresie swojego życia. Mam czas, w którym śpię, jem, trenuję. Po prostu zupełnie inaczej wygląda wszystko to, co robię. Inaczej wygląda mój wolny dzień - tłumaczy gwiazda TVN-u.

Małgorzata Rozenek Instagram @m_rozenek, Tak Małgorzata Rozenek wygląda o piątej nad ranem. Musiała wstać na trening

Małgorzata Rozenek rusza z nowym show na TVN-ie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

W połowie października zapowiedziany został nowy program z udziałem Małgorzaty Rozenek - "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W programie produkcji TVN-u, prezenterka podejmie wyzwania rzucane jej przez sześciu mężczyzn ze świata sportu, filmu i dziennikarstwa. Mężczyźni stają się równocześnie jej rywalami i będą sprawdzać się w wybranej dyscyplinie. - Realizuję i porwałam się na coś, co naprawdę jest ekstremalnie wymagające i chcę się do tego ekstremalnie dobrze przygotować, więc sfokusowałam się na parę tych miesięcy na działaniach prosportowych - wytłumaczyła Rozenek.

Małgorzata Rozenek na słowni Instagram @m_rozenek