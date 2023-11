Anna Kalata przez wiele lat sprawdzała się jako minister pracy i polityki społecznej. Ponadto była również członkinią Samoobrony RP. Wszystko zmieniło się jednak w 2007 roku. Wówczas kobieta zniknęła z mediów. Był to również koniec jej kariery w polityce. To właśnie wtedy Kalata zdecydowała się na wyjazd do Indii, gdzie została wiceprzewodniczącą zarządu Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jak sama stwierdziła, ten wyjazd kompletnie odmienił jej życie.

Anna Kalata schudła 40 kilogramów. Opowiedziała, co skłoniło ją do przemiany

W 2010 roku Anna Kalata przeszła kompletną metamorfozę. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że kobieta zmieniła się nie do poznania. Zaprezentowała się w nowej odsłonie, o 40 kilogramów lżejsza. Niesamowita odmiana Kalaty była szeroko komentowana przez opinię publiczną. Kobieta pokazała się nawet w programie "Taniec z Gwiazdami". Ponadto zmieniła także kolor włosów. Również jej garderoba nabrała kolorów. W tamtym czasie była polityczka wyznała, co skłoniło ją do przejścia metamorfozy. Głównym motywatorem był służbowy wyjazd do Indii. - Odnalazłam tam brakującą cząstkę mojej własnej duszy. I ona była tym katalizatorem, tym zapłonem do zmian. W Delhi, w 45-stopniowym upale poczułam, jak mi ciążą te kilogramy, to bycie kimś, kim wewnętrznie już nie jestem. (...) Tam stwierdziłam, że muszę zrobić jakiś pierwszy krok, aby móc znowu czuć się ze sobą dobrze - mówiła w rozmowie z Plejadą. W 2022 roku Kalata zagościła na gali Polish Businesswoman Awards. Podczas przedsięwzięcia uśmiech nie schodził z jej twarzy. Więcej zdjęć Anny Kalaty przed i po przemianie znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Kalata fot. KAPiF

Anna Kalata stosowała specjalną dietę

Anna Kalata miała specjalną dietę, której się trzymała. Początki bywały ciężkie. Na początku kobieta stosowała głodówkę. W ten sposób zrzuciła 13 kilogramów. Po czasie dotarło do niej, że nie jest to zdrowe rozwiązanie. Postanowiła więc spożywać zbilansowane posiłki, pełne witamin i minerałów. Stawiała głównie na owoce, warzywa oraz niskotłuszczowe produkty. Z czasem zaczęła jeść częściej, ale mniejsze porcje. Po trzech latach dieta przyniosła upragniony efekt. Kalata zrzuciła aż 40 kilogramów. Obecnie kobieta jest wiceprezeską indyjsko-polskiej Izby Gospodarczej. Prowadzi również firmę, która zajmuje się doradztwem gospodarczym. Jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje inspirujące posty. ZOBACZ TEŻ: Anna Kalata po odejściu z polityki przeszła nieprawdopodobną metamorfozę. "Poczułam, jak mi ciążą te kilogramy"