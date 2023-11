Joanna Liszowska jest jedną z tych gwiazd, które od lat wierne są swojemu wizerunkowi. Aktorka przez lata pracy zawodowej zdążyła przyzwyczaić fanów do charakterystycznej fryzury o bardzo dużej objętości. Choć bujne loki są jej wizytówką, Liszowska nie ma problemu, aby nosić się bardziej naturalnym wydaniu, przez co w ostatnim czasie na jej głowie obok blondu gościły także pasma szarości. Aktorka postanowiła odświeżyć siwe kosmyki i wybrała się w tym celu do fryzjera.

Joanna Liszowska w nowej odsłonie. Przeszła metamorfozę. Odświeżyła czuprynę

Joanna Liszowska udziela się na Instagramie przede wszystkim w sprawach zawodowych. Czasem zdarza jej się jednak zrobić wyjątek - tak jak niedawno, kiedy pochwaliła się efektem wizyty w salonie fryzjerskim. Na InstaStories pokazała się efekt "przed" i "po" koloryzacji. Na pierwszym nagraniu widzieliśmy, jak jej fryzura wyglądała przed farbowaniem. Drugi filmik pokazywał siwe kosmyki pokryte jasną farbą. W jakim wydaniu ja wolicie?

Joanna Liszowska przeszła metamorfozę fot. Instagram @joannaliszowskaofficial

Joanna Liszowska ma do siebie dystans. Niedawno rozprawiała się na temat Photoshopa

Joanna Liszowska nie raz udowodniła, że ma do siebie dystans. Niedawno wzięła na tapet temat Photoshopa. Gwiazda polsatowskiego serialu "Przyjaciółki" podzieliła się z internautami zdjęciem z pewnej sesji. Sama zauważyła, że wygląda na nim trochę inaczej niż w rzeczywistości. "Pewnie trochę w Photoshopie zabrali mi bioder, a było co zabierać, pewnie wygładzili mi twarz... Bo prawie każdy chce widzieć ładne. Ale i tak bez tego lubię siebie. Bo to ja. Niedoskonała, uśmiechnięta i z energią do robienia tych zdjęć, choć jestem po 15 godzinach pracy i myślę tylko o jednej najważniejszej roli mojego codziennego życia - bycia mamą (...)" - zaczęła. Do budzącej emocje fotografii aktorka zapozowała w satynowym, beżowo-brązowym szlafroku. Postawiła na typowo naturalne wydanie. Oczywiście nie zabrakło charakterystycznej burzy loków, lecz makijaż był bardzo naturalny. W tle znalazła się jasna kanapa z miękkiej tkaniny. "Jesteście piękne, bo jesteście, bo wasza pewność siebie i poczucie własnej wartości jest waszą wartością i urodą" - zaapelowała pod koniec na Instagramie.

Joanna Liszowska przeszła metamorfozę fot. KAPiF